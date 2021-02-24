Меркель допустила введение привилегий для привившихся от коронавируса
Канцлер Германии Ангела Меркель на данный момент выступает против появления каких-либо преференций у людей, уже сделавших прививку от коронавируса, однако в дальнейшем это может измениться. Об этом политик рассказала в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Когда мы предложим сделать прививку достаточному количеству людей и некоторые не захотят вакцинироваться, придется подумать о том, должен ли быть доступ к отдельным областям открыт только для вакцинированных. Но пока мы не на таком этапе», — заявила она.
На данный момент, по словам Меркель, число вакцинированных от коронавируса в Германии еще меньше количества людей, ожидающих прививку. Поэтому сейчас государство должно одинаково относиться к обеим группам, подчеркнула канцлер. В что же время она высказалась против того, чтобы заставлять людей вакцинироваться в обязательном порядке. Однако при наличии «договорных отношений» власти «мало как» смогут вмешаться в ситуацию, добавила она.
Сейчас в Германии достаточно желающих сделать прививку, отметила Меркель. Сама она планирует пройти вакцинацию в порядке очереди. Канцлер разъяснила, что хочет придерживаться установленного порядка, так как существуют группы населения, например, учителя и воспитатели, которые не могут соблюдать социальную дистанцию, тогда как у нее самой такая возможность есть.
Прививочная кампания в Германии стартовала 27 декабря. Жителям страны доступен препарат, совместно разработанный немецким и американским предприятиями BioNTech и Pfizer. Кроме того, в начале февраля министр здравоохранения страны Йенс Шпан заявил, что Берлин ведет переговоры с Москвой по совместному производству и допуску российской вакцины «Спутник V».
По данным университета Джонса Хопкинса, за сутки в Германии коронавирус обнаружили у 5764 человек. При этом на момент старта прививочной кампании показатель составил 12 399 новых случаев. В целом за пандемию COVID-19 был выявлен у 2,4 млн жителей страны. Из них более 68,8 тыс. скончались.