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Меркель допустила введение привилегий для привившихся от коронавируса

Ведомости

Канцлер Германии Ангела Меркель на данный момент выступает против появления каких-либо преференций у людей, уже сделавших прививку от коронавируса, однако в дальнейшем это может измениться. Об этом политик рассказала в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

«Когда мы предложим сделать прививку достаточному количеству людей и некоторые не захотят вакцинироваться, придется подумать о том, должен ли быть доступ к отдельным областям открыт только для вакцинированных. Но пока мы не на таком этапе», — заявила она.

На данный момент, по словам Меркель, число вакцинированных от коронавируса в Германии еще меньше количества людей, ожидающих прививку. Поэтому сейчас государство должно одинаково относиться к обеим группам, подчеркнула канцлер. В что же время она высказалась против того, чтобы заставлять людей вакцинироваться в обязательном порядке. Однако при наличии «договорных отношений» власти «мало как» смогут вмешаться в ситуацию, добавила она.

Сейчас в Германии достаточно желающих сделать прививку, отметила Меркель. Сама она планирует пройти вакцинацию в порядке очереди. Канцлер разъяснила, что хочет придерживаться установленного порядка, так как существуют группы населения, например, учителя и воспитатели, которые не могут соблюдать социальную дистанцию, тогда как у нее самой такая возможность есть.

Прививочная кампания в Германии стартовала 27 декабря. Жителям страны доступен препарат, совместно разработанный немецким и американским предприятиями BioNTech и Pfizer. Кроме того, в начале февраля министр здравоохранения страны Йенс Шпан заявил, что Берлин ведет переговоры с Москвой по совместному производству и допуску российской вакцины «Спутник V».

По данным университета Джонса Хопкинса, за сутки в Германии коронавирус обнаружили у 5764 человек. При этом на момент старта прививочной кампании показатель составил 12 399 новых случаев. В целом за пандемию COVID-19 был выявлен у 2,4 млн жителей страны. Из них более 68,8 тыс. скончались.

Ранее по теме: В минздраве ФРГ рассказали о переговорах с Россией по допуску «Спутника V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных