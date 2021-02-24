Меркель допустила введение привилегий для привившихся от коронавируса

На данный момент, по словам Меркель, число вакцинированных от коронавируса в Германии еще меньше количества людей, ожидающих прививку. Поэтому сейчас государство должно одинаково относиться к обеим группам, подчеркнула канцлер. В что же время она высказалась против того, чтобы заставлять людей вакцинироваться в обязательном порядке. Однако при наличии «договорных отношений» власти «мало как» смогут вмешаться в ситуацию, добавила она.