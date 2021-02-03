В минздраве ФРГ рассказали о переговорах с Россией по допуску «Спутника V»
Власти Германии ведут диалог с Россией на разных уровнях по совместному производству и допуску вакцины «Спутник V» для применения на немецкой территории, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, выступая на онлайн-конференции «Европа — 2021».
«Имели место контакты: канцлер [Ангела Меркель] говорила с президентом [Владимиром Путиным], я — со своим российским коллегой. И на других уровнях министерства велся диалог», — цитирует ТАСС Шпана.
Он также рассказал о контактах по линии немецкого Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха, который отвечает за допуск и контроль медицинских продуктов в Германии.
Ранее руководитель этого института Клаус Цихутек также заявил о проводимых с российской стороной консультациях по вакцине «Спутник V». «Такие контакты происходят, и мы стремимся к тому, чтобы точки производства также были возможны и в Европе», — сказал он.
Вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас препарат используется для массовой вакцинации населения в России и ряде других стран.