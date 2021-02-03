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В минздраве ФРГ рассказали о переговорах с Россией по допуску «Спутника V»

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Власти Германии ведут диалог с Россией на разных уровнях по совместному производству и допуску вакцины «Спутник V» для применения на немецкой территории, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, выступая на онлайн-конференции «Европа — 2021».

«Имели место контакты: канцлер [Ангела Меркель] говорила с президентом [Владимиром Путиным], я — со своим российским коллегой. И на других уровнях министерства велся диалог», — цитирует ТАСС Шпана.

Он также рассказал о контактах по линии немецкого Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха, который отвечает за допуск и контроль медицинских продуктов в Германии.

Ранее руководитель этого института Клаус Цихутек также заявил о проводимых с российской стороной консультациях по вакцине «Спутник V». «Такие контакты происходят, и мы стремимся к тому, чтобы точки производства также были возможны и в Европе», — сказал он.

Вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас препарат используется для массовой вакцинации населения в России и ряде других стран.

Ранее по теме: В Германии допустили возможность производства «Спутник V» в Европе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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