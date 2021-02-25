Россия перечислит в бюджет ООН $70 млн

«Регулярный бюджет ООН – это около $3 млрд, и наш взнос в этом году составляет $70 млн. Мы готовимся его выплатить», — цитирует «РИА Новости» Чумакова. По его словам, в прошлом году, несмотря на пандемию, Россия выплатила $66 млн.