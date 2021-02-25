Россия перечислит в бюджет ООН $70 млн
Взнос России в регулярный бюджет ООН в 2021 г. составит $70 млн, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков на брифинге.
«Регулярный бюджет ООН – это около $3 млрд, и наш взнос в этом году составляет $70 млн. Мы готовимся его выплатить», — цитирует «РИА Новости» Чумакова. По его словам, в прошлом году, несмотря на пандемию, Россия выплатила $66 млн.
При этом ежегодный взнос России в миротворческий бюджет составляет почти $200 млн при общем объеме бюджета около $7 млрд. Заместитель постпреда РФ при ООН уточнил, что доля России в регулярном бюджете ООН составляет 2,5%, а в миротворческом – 3%.
По его словам, взнос больше 1% — это очень много, учитывая, что всего в ООН входят 193 страны, и основными плательщиками являются порядка 16 стран.