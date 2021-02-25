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Россия перечислит в бюджет ООН $70 млн

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Взнос России в регулярный бюджет ООН в 2021 г. составит $70 млн, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков на брифинге.

«Регулярный бюджет ООН – это около $3 млрд, и наш взнос в этом году составляет $70 млн. Мы готовимся его выплатить», — цитирует «РИА Новости» Чумакова. По его словам, в прошлом году, несмотря на пандемию, Россия выплатила $66 млн.

При этом ежегодный взнос России в миротворческий бюджет составляет почти $200 млн при общем объеме бюджета около $7 млрд. Заместитель постпреда РФ при ООН уточнил, что доля России в регулярном бюджете ООН составляет 2,5%, а в миротворческом – 3%.

По его словам, взнос больше 1% — это очень много, учитывая, что всего в ООН входят 193 страны, и основными плательщиками являются порядка 16 стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных