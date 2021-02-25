Умер художник-постановщик мультфильма «Винни-Пух» Владимир Зуйков
Художник-постановщик советского мультфильма «Винни-Пух», заслуженный художник РСФСР Владимир Зуйков умер в возрасте 86 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на шеф-редактора «Союзмультфильма» Сергея Капкова. По его словам, причиной смерти стал коронавирус.
«Сегодня не стало Владимира Николаевича Зуйкова», — сказал Капков, отметив, что Зуйков был одним из последних выдающихся художников советской анимации.
Владимир Зуйков окончил Московский педагогический институт имени Потемкина. Он работал иллюстратором в книжных издательствах, журналах, газетах, а затем в 1967 г. стал художником-постановщиком на «Союзмультфильме».
Среди его работ советские мультфильмы «Фильм, фильм, фильм», трилогия про Винни-Пуха, «Икар и мудрецы», «Шкатулка с секретом», «Халиф-аист» и др.