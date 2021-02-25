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Умер художник-постановщик мультфильма «Винни-Пух» Владимир Зуйков

Ведомости

Художник-постановщик советского мультфильма «Винни-Пух», заслуженный художник РСФСР Владимир Зуйков умер в возрасте 86 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на шеф-редактора «Союзмультфильма» Сергея Капкова. По его словам, причиной смерти стал коронавирус.

«Сегодня не стало Владимира Николаевича Зуйкова», — сказал Капков, отметив, что Зуйков был одним из последних выдающихся художников советской анимации.

Владимир Зуйков окончил Московский педагогический институт имени Потемкина. Он работал иллюстратором в книжных издательствах, журналах, газетах, а затем в 1967 г. стал художником-постановщиком на «Союзмультфильме».

Среди его работ советские мультфильмы «Фильм, фильм, фильм», трилогия про Винни-Пуха, «Икар и мудрецы», «Шкатулка с секретом», «Халиф-аист» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных