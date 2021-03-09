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В Махачкале с признаками отравления госпитализировали около 50 человек

Ведомости

С симптомами острой кишечной инфекции в дагестанской Махачкале госпитализировали 49 человек, включая 27 детей, сообщает Следственный комитет по Дагестану.

«По версии следствия, 6 и 7 марта 2021 г. в Республиканский кожно-венерологический диспансер поступило 49 человек, из них 27 детей с симптомами острой кишечной инфекции. Всем обратившимся детям оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении. В связи с публикациями в СМИ республиканское управление СК начало расследование по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

«В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также очага инфекции», — добавили в управлении ведомства по Дагестану.

Это уже третий за последние месяц случай массового отравления кишечной инфекцией в Дагестане. В начале февраля похожий инцидент был в Буйнакске. Всего в медучреждения обратились более 300 человек, из которых не менее 30 школьников. Позднее Роспотребнадзор установил, что в водопроводной воде городской сети найдены патогенные микроорганизмы. 

В конце февраля с острой кишечной инфекцией госпитализировали 22 человек в Каспийске, из их 20 — детей, а всего за помощью обратилось 33 человека. В этом случае Роспотребнадзор обнаружил в пробах больных дизентерию Флекснера и РНК ротавируса и также предположил, что заражение произошло через водопровод, эксплуатируемый с нарушениями санитарных норм.

Ранее по теме: Роспотребнадзор назвал возможную причину массового отравления в Дагестане

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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