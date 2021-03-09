В Махачкале с признаками отравления госпитализировали около 50 человек

Это уже третий за последние месяц случай массового отравления кишечной инфекцией в Дагестане. В начале февраля похожий инцидент был в Буйнакске. Всего в медучреждения обратились более 300 человек, из которых не менее 30 школьников. Позднее Роспотребнадзор установил, что в водопроводной воде городской сети найдены патогенные микроорганизмы.