Белорусским абитуриентам упростили поступление в российские вузы
Минобрнауки России упростило поступление в российские вузы для абитуриентов из Белоруссии, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
«Российским вузам рекомендовано при внесении изменений в Правила приема предусмотреть зачет результатов Централизованного тестирования (ЦТ) на вступительных экзаменах, проводимых университетами самостоятельно. Также при необходимости возможно проведение собеседования с абитуриентом. Соответствующее письмо министерство направило в российские образовательные организации высшего образования», — говорится в сообщении.
Централизованное тестирование проводится в республике для оценки знаний при поступлении в высшие, средние специальные и профессионально-технические образовательные учреждения. Ведомство подчеркнуло, что в отличие от ЕГЭ централизованное тестирование не является выпускным экзаменом в школах, но и тот, и другой виды тестирования оцениваются по стобалльной шкале.
В следующем учебном году — 2021/2022 — для граждан Белоруссии выделено 700 мест в пределах квоты правительства России. Это почти в два раза выше, чем в текущем учебном году.