Белорусским абитуриентам упростили поступление в российские вузы

Централизованное тестирование проводится в республике для оценки знаний при поступлении в высшие, средние специальные и профессионально-технические образовательные учреждения. Ведомство подчеркнуло, что в отличие от ЕГЭ централизованное тестирование не является выпускным экзаменом в школах, но и тот, и другой виды тестирования оцениваются по стобалльной шкале.