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Белорусским абитуриентам упростили поступление в российские вузы

Ведомости

Минобрнауки России упростило поступление в российские вузы для абитуриентов из Белоруссии, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

«Российским вузам рекомендовано при внесении изменений в Правила приема предусмотреть зачет результатов Централизованного тестирования (ЦТ) на вступительных экзаменах, проводимых университетами самостоятельно. Также при необходимости возможно проведение собеседования с абитуриентом. Соответствующее письмо министерство направило в российские образовательные организации высшего образования», — говорится в сообщении.

Централизованное тестирование проводится в республике для оценки знаний при поступлении в высшие, средние специальные и профессионально-технические образовательные учреждения. Ведомство подчеркнуло, что в отличие от ЕГЭ централизованное тестирование не является выпускным экзаменом в школах, но и тот, и другой виды тестирования оцениваются по стобалльной шкале.

В следующем учебном году — 2021/2022 — для граждан Белоруссии выделено 700 мест в пределах квоты правительства России. Это почти в два раза выше, чем в текущем учебном году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных