Врач рассказала о возможных тяжелых последствиях коронавируса для кожи

«Мы сейчас наблюдаем нескольких сложных пациентов, которые переболели коронавирусом, и у одного из них инфекция спровоцировала начало опоясывающего герпеса, у другого – пузырчатки, жизнеугрожающего заболевания. Этот человек пожизненно будет наблюдаться у нас, получать терапию по поводу этого заболевания», – сказала Олисова.