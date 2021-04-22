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Врач рассказала о возможных тяжелых последствиях коронавируса для кожи

Ведомости

Переболевшие коронавирусной инфекцией пациенты могут столкнуться с возникновением или обострением заболеваний кожи, сообщила агентству городских новостей «Москва» заведующая кафедрой кожных и венерических болезней имени Рахманова Сеченовского университета Ольга Олисова.

«Мы сейчас наблюдаем нескольких сложных пациентов, которые переболели коронавирусом, и у одного из них инфекция спровоцировала начало опоясывающего герпеса, у другого – пузырчатки, жизнеугрожающего заболевания. Этот человек пожизненно будет наблюдаться у нас, получать терапию по поводу этого заболевания», – сказала Олисова.

Она отметила, что таких пациентов немного, большинство переболевших COVID-19 не сталкиваются с кожными заболеваниями.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что коронавирус вызывает в два раза больше осложнений, чем сезонный грипп и другие респираторные заболевания. У пациентов, переболевших коронавирусом, могут развиться астения, болезни сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, рассказывал он.

Ранее по теме: В Минздраве перечислили последствия коронавируса для нервной системы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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