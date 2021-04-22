Врач рассказала о возможных тяжелых последствиях коронавируса для кожи
Переболевшие коронавирусной инфекцией пациенты могут столкнуться с возникновением или обострением заболеваний кожи, сообщила агентству городских новостей «Москва» заведующая кафедрой кожных и венерических болезней имени Рахманова Сеченовского университета Ольга Олисова.
«Мы сейчас наблюдаем нескольких сложных пациентов, которые переболели коронавирусом, и у одного из них инфекция спровоцировала начало опоясывающего герпеса, у другого – пузырчатки, жизнеугрожающего заболевания. Этот человек пожизненно будет наблюдаться у нас, получать терапию по поводу этого заболевания», – сказала Олисова.
Она отметила, что таких пациентов немного, большинство переболевших COVID-19 не сталкиваются с кожными заболеваниями.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что коронавирус вызывает в два раза больше осложнений, чем сезонный грипп и другие респираторные заболевания. У пациентов, переболевших коронавирусом, могут развиться астения, болезни сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, рассказывал он.