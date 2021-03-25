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В Минздраве перечислили последствия коронавируса для нервной системы

Ведомости

Почти все — 99% — перенесшие коронавирус люди сталкиваются с нарушениями работы нервной системы, сообщила на пресс-конференции главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава Галина Иванова.

«Головная боль, нарушение чувствительности, нарушение обоняния, вкуса, парестезии, парезы, параличи, когнитивные нарушения разной степени выраженности, тревога и депрессия — практически у 99% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию», — сказала Иванова (цитата по «Интерфакс»).

По ее словам, последствия коронавируса можно разделить на четыре группы. Проявлениями кардиореспираторных нарушений являются гипоксия, боли в грудной клетке и сердце, нарушение его ритма, развитие миокардитов, мышечно-скелетных — боли в суставах, их воспаление, боли в мышцах, снижение гибкости, развитие саркопении, метаболических — диарея, снижение аппетита, тошнота, боли в области печени, повышение уровня сахара в крови. 

По данным оперативного штаба на 25 марта, в России за сутки выявили 9221 новый случай коронавируса, 10 881 человек выздоровел, 393 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4,4 млн случаев заражения и свыше 96 тыс. летальных исходов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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