В Минздраве перечислили последствия коронавируса для нервной системы
Почти все — 99% — перенесшие коронавирус люди сталкиваются с нарушениями работы нервной системы, сообщила на пресс-конференции главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава Галина Иванова.
«Головная боль, нарушение чувствительности, нарушение обоняния, вкуса, парестезии, парезы, параличи, когнитивные нарушения разной степени выраженности, тревога и депрессия — практически у 99% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию», — сказала Иванова (цитата по «Интерфакс»).
По ее словам, последствия коронавируса можно разделить на четыре группы. Проявлениями кардиореспираторных нарушений являются гипоксия, боли в грудной клетке и сердце, нарушение его ритма, развитие миокардитов, мышечно-скелетных — боли в суставах, их воспаление, боли в мышцах, снижение гибкости, развитие саркопении, метаболических — диарея, снижение аппетита, тошнота, боли в области печени, повышение уровня сахара в крови.
По данным оперативного штаба на 25 марта, в России за сутки выявили 9221 новый случай коронавируса, 10 881 человек выздоровел, 393 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4,4 млн случаев заражения и свыше 96 тыс. летальных исходов.