В Минздраве перечислили последствия коронавируса для нервной системы

По ее словам, последствия коронавируса можно разделить на четыре группы. Проявлениями кардиореспираторных нарушений являются гипоксия, боли в грудной клетке и сердце, нарушение его ритма, развитие миокардитов, мышечно-скелетных — боли в суставах, их воспаление, боли в мышцах, снижение гибкости, развитие саркопении, метаболических — диарея, снижение аппетита, тошнота, боли в области печени, повышение уровня сахара в крови.