Оперштаб пообещал сообщить о количестве рейсов на курорты Египта в мае
Решение о количестве рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх планируется озвучить во второй половине мая, сообщил оперативный штаб.
«Вопрос о количестве рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет решен на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. О принятом решении планируется сообщить во второй половине мая 2021 г.», — говорится в сообщении.
Росавиация, Ространснадзор, оперштаб и другие компетентные ведомства проанализировали возможность открытия дополнительного авиасообщения с Египтом и пришли к выводу о возможности возобновления авиарейсов в египетские курортные города — Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
Ранее сегодня пресс-служба президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси по итогам его разговора с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что Москва и Каир договорились полностью восстановить авиасообщение между странами. 20 апреля замминистра иностранных дел России Михаил Богданов анонсировал скорое возобновление чартерных рейсов на курорты Египта. Вчера исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что прямое авиасообщение с курортами Египта может возобновиться во второй половине мая.
Россия запретила чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря в ноябре 2015 г. после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета А321 «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека.