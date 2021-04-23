Оперштаб пообещал сообщить о количестве рейсов на курорты Египта в мае

Ранее сегодня пресс-служба президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси по итогам его разговора с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что Москва и Каир договорились полностью восстановить авиасообщение между странами. 20 апреля замминистра иностранных дел России Михаил Богданов анонсировал скорое возобновление чартерных рейсов на курорты Египта. Вчера исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что прямое авиасообщение с курортами Египта может возобновиться во второй половине мая.