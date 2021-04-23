Туроператоры дали прогноз по стоимости путевок на курорты Египта

Такая стоимость возможна только в том случае, если чартерное авиасообщение с Египтом будет официально разрешено, а полетные планы туроператоров не будут ограничены квотами по частотам и городам вылетов. По оптимистичным прогнозам, посещать курорты Египта смогут более 200 000 российских туристов в месяц, рассказали в АТОР.