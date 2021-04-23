Россия возобновит рейсы на курорты Египта
Москва и Каир договорились полностью восстановить авиасообщения между странами, пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси по итогам его разговора с президентом России Владимиром Путиным.
«В ходе телефонного разговора президента Абдель Фаттаха ас-Сиси с президентом РФ Владимиром Путиным... достигнуто соглашение о полном возобновлении авиасообщения между аэропортами двух стран, в том числе аэропортами Хургады и Шарм-эш-Шейха», — заявил представитель египетского лидера Бассам Рад.
20 апреля замминистра иностранных дел России Михаил Богданов анонсировал скорое возобновление чартерных рейсов на курорты Египта.
Россия запретила чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря в ноябре 2015 г. после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета А321 «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека.