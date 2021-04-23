ФАС уличила Альфа-банк и Моргенштерна в нарушении закона о рекламе

«Альфа-банку и ИП Моргенштерн А.Т. выданы предписания о прекращении нарушения законодательства о рекламе. Материалы дела будут переданы должностному лицу ФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении виновных лиц и привлечения к ответственности в соответствии с КоАП», — добавили в ФАС.