Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

ФАС уличила Альфа-банк и Моргенштерна в нарушении закона о рекламе

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала видеоролик Альфа-банка и рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) «Клип за 10 лямов» нарушающим закон о рекламе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сегодня комиссия ФАС России признала рекламу, распространяемую с ноября 2020 года на Youtube-канале "Morgenshtern" под названием "Клип за 10 лямов", нарушающей закон о рекламе», — сказали в ФАС.

В ФАС отметили, что реклама содержит нарушения в части употребления алкоголя, рекламы финансовых услуг, обращения к несовершеннолетним, использования некорректных утверждений, непристойных и оскорбительных образов. В отношении рекламодателя и рекламораспространителя будет возбуждено административное дело.

Агентство отмечает, что согласно положениям КоАП, за нарушение требований закона о рекламе Альфа-банку, как рекламодателю, может грозить штраф от 100 до 500 тыс. руб., ИП Моргенштерн А.Т., как рекламораспространителю — штраф от 4 до 20 тыс. руб.

«Альфа-банку и ИП Моргенштерн А.Т. выданы предписания о прекращении нарушения законодательства о рекламе. Материалы дела будут переданы должностному лицу ФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении виновных лиц и привлечения к ответственности в соответствии с КоАП», — добавили в ФАС.

Ранее источник ТАСС сообщил о возбуждении в отношении Моргенштерна административного дела за пропаганду наркотиков.

Ранее по теме: На Моргенштерна завели административное дело за пропаганду наркотиков
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных