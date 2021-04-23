ФАС уличила Альфа-банк и Моргенштерна в нарушении закона о рекламе
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала видеоролик Альфа-банка и рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) «Клип за 10 лямов» нарушающим закон о рекламе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Сегодня комиссия ФАС России признала рекламу, распространяемую с ноября 2020 года на Youtube-канале "Morgenshtern" под названием "Клип за 10 лямов", нарушающей закон о рекламе», — сказали в ФАС.
В ФАС отметили, что реклама содержит нарушения в части употребления алкоголя, рекламы финансовых услуг, обращения к несовершеннолетним, использования некорректных утверждений, непристойных и оскорбительных образов. В отношении рекламодателя и рекламораспространителя будет возбуждено административное дело.
Агентство отмечает, что согласно положениям КоАП, за нарушение требований закона о рекламе Альфа-банку, как рекламодателю, может грозить штраф от 100 до 500 тыс. руб., ИП Моргенштерн А.Т., как рекламораспространителю — штраф от 4 до 20 тыс. руб.
«Альфа-банку и ИП Моргенштерн А.Т. выданы предписания о прекращении нарушения законодательства о рекламе. Материалы дела будут переданы должностному лицу ФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении виновных лиц и привлечения к ответственности в соответствии с КоАП», — добавили в ФАС.
Ранее источник ТАСС сообщил о возбуждении в отношении Моргенштерна административного дела за пропаганду наркотиков.