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На Моргенштерна завели административное дело за пропаганду наркотиков

Ведомости

В отношении российского рэпера Моргенштерна возбудили административное дело за пропаганду наркотиков, сообщил ТАСС со ссылкой источник в силовых структурах.

«Управлением по контролю за оборотом наркотиков (УНК) ГУ МВД России по Москве возбуждено в отношении Моргенштерна административное дело по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств)», — рассказал он.

Поводом для возбуждения дела стали клипы рэпера «Розовое вино-2» и Family, на которые пожаловался экс-депутат от ЛДПР Дмитрий Носов. Моргенштерну грозит штраф до 1 млн руб.

Ранее с просьбой проверить Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотиков среди детей в Генпрокуратуру обращалась и Лига безопасного интернета.

В конце прошлого года Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал административный иск прокуратуры, потребовавшей запретить песню Моргенштерна «Я съел деда». Проводившие экспертизу трека специалисты указали на некорректность названия композиции. Позже ФАС сочла «непристойным», «унижающим женщин» и «вводящим в заблуждение» ролик Альфа-банка с участием рэпера под названием «Клип за 10 лямов» и возбудила дело о нарушении рекламного законодательства.

Ранее по теме: «Лига безопасного интернета» попросила МВД проверить интервью Дудя

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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