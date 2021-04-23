В Генпрокуратуре заявили о росте числа терактов в России
В России растет количество терактов, следует из доклада генпрокурора РФ Игоря Краснова Совету Федерации, текст которого имеется в распоряжении ТАСС. При этом большинство из этих терактов предотвращены.
«Вызывает тревогу продолжающееся увеличение количества террористических актов. В 2020 г. их зарегистрировано 50, что на 16,3% выше этого показателя за 2019 г. (43). Вместе с тем, важно отметить работу правоохранительных органов по их предотвращению (80% терактов пресечены на стадии приготовления)», — говорится в докладе Краснова.
Большая часть терактов планировалась сторонниками и участниками международных террористических организаций, приверженцами радикальных религиозных взглядов в исламе.
Помимо этого, доля молодых людей (от 18 до 29 лет), совершающих террористические преступления, в общей массе преступников данной категории в 2020 г. составила 53,4%.
В качестве целей для нападения выбирались места массового скопления людей, среди которых объекты органов власти и избирательные участки.
«Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что работа по противодействию идеологии терроризма, в первую очередь в молодежной и подростковой среде, не в полной мере отвечает реальным потребностям практики и нуждается в совершенствовании», — отмечается в документе.