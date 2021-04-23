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В Генпрокуратуре заявили о росте числа терактов в России

Ведомости

В России растет количество терактов, следует из доклада генпрокурора РФ Игоря Краснова Совету Федерации, текст которого имеется в распоряжении ТАСС. При этом большинство из этих терактов предотвращены.

«Вызывает тревогу продолжающееся увеличение количества террористических актов. В 2020 г. их зарегистрировано 50, что на 16,3% выше этого показателя за 2019 г. (43). Вместе с тем, важно отметить работу правоохранительных органов по их предотвращению (80% терактов пресечены на стадии приготовления)», — говорится в докладе Краснова.

Большая часть терактов планировалась сторонниками и участниками международных террористических организаций, приверженцами радикальных религиозных взглядов в исламе.

Помимо этого, доля молодых людей (от 18 до 29 лет), совершающих террористические преступления, в общей массе преступников данной категории в 2020 г. составила 53,4%.

В качестве целей для нападения выбирались места массового скопления людей, среди которых объекты органов власти и избирательные участки.

«Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что работа по противодействию идеологии терроризма, в первую очередь в молодежной и подростковой среде, не в полной мере отвечает реальным потребностям практики и нуждается в совершенствовании», — отмечается в документе.

Ранее по теме: В НАК заявили о предотвращении 44 терактов в России в 2020 году
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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