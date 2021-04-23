В Генпрокуратуре заявили о росте числа терактов в России

«Вызывает тревогу продолжающееся увеличение количества террористических актов. В 2020 г. их зарегистрировано 50, что на 16,3% выше этого показателя за 2019 г. (43). Вместе с тем, важно отметить работу правоохранительных органов по их предотвращению (80% терактов пресечены на стадии приготовления)», — говорится в докладе Краснова.