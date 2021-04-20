В НАК заявили о предотвращении 44 терактов в России в 2020 году

В целом по России в 2020 г. правоохранители пресекли деятельность 71 законспирированной террористической ячейки, а также уничтожили 156 тайников с оружием и боеприпасами. «Из оборота изъято более 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тыс. патронов, а также более 3 тыс. мин, гранат и других боеприпасов», — уточнил Кулагин.