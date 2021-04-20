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В НАК заявили о предотвращении 44 терактов в России в 2020 году

Ведомости

В 2020 г. в России правоохранители предотвратили 44 теракта, заявил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин, передает ТАСС.

«В прошлом году на стадии подготовки пресечены 96 планировавшихся бандитами нападений. Особо отмечу, что пресечено совершение 44 террористических актов», — сказал Кулягин. Он уточнил, что за истекший год силовики уничтожили более 50 боевиков и задержали свыше 800 бандитов и их пособников.

В целом по России в 2020 г. правоохранители пресекли деятельность 71 законспирированной террористической ячейки, а также уничтожили 156 тайников с оружием и боеприпасами. «Из оборота изъято более 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тыс. патронов, а также более 3 тыс. мин, гранат и других боеприпасов», — уточнил Кулагин.

В конце 2020 г. директор ФСБ Александр Бортников заявил, что с начала 2019 г. российскими спецслужбами и правоохранительными органами предотвращены 129 террористических преступлений, среди которых 78 терактов. Всего за 10 лет ведомство, по его словам, пресекло подготовку 200 терактов.

Ранее по теме: Директор ФСБ заявил о предотвращении 78 терактов в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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