Прокуратура начала проверку по факту массовой гибели рыбы в азовском лимане

Кроме того, организована доследственная проверка по ст. 257 УК РФ (нарушение правил охраны водных биологических ресурсов). В результате нее будет установлено, соблюдали ли должностные лица природоохранное законодательство при организации деятельности рыборазводного предприятия, рассказали в прокуратуре.