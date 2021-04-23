Прокуратура начала проверку по факту массовой гибели рыбы в азовском лимане
Прокуроры начали проверку по факту массовой гибели рыбы в Ейском лимане Азовского моря, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
«Прокуратура Щербиновского района совместно с Азово-Черноморской природоохранной прокуратурой организовали проверку по факту гибели рыбы в акватории Ейского лимана Азовского моря в районе гидротехнических сооружений ФГБУ «Бейсугское НВХ», — говорится в сообщении.
В проведении проверки также участвуют специалисты Азово-Кубанского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов.
Кроме того, организована доследственная проверка по ст. 257 УК РФ (нарушение правил охраны водных биологических ресурсов). В результате нее будет установлено, соблюдали ли должностные лица природоохранное законодательство при организации деятельности рыборазводного предприятия, рассказали в прокуратуре.