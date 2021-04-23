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Прокуратура начала проверку по факту массовой гибели рыбы в азовском лимане

Ведомости

Прокуроры начали проверку по факту массовой гибели рыбы в Ейском лимане Азовского моря, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

«Прокуратура Щербиновского района совместно с Азово-Черноморской природоохранной прокуратурой организовали проверку по факту гибели рыбы в акватории Ейского лимана Азовского моря в районе гидротехнических сооружений ФГБУ «Бейсугское НВХ», — говорится в сообщении.

В проведении проверки также участвуют специалисты Азово-Кубанского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов.

Кроме того, организована доследственная проверка по ст. 257 УК РФ (нарушение правил охраны водных биологических ресурсов). В результате нее будет установлено, соблюдали ли должностные лица природоохранное законодательство при организации деятельности рыборазводного предприятия, рассказали в прокуратуре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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