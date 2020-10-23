В РАН назвали причины гибели животных на Камчатке
Массовая гибель животных на Камчатке произошла из-за природных факторов, в частности, из-за выделяемых микроводорослями токсинов, а также образования массовых заморов на морском дне, заявил вице-президент РАН Андрей Адрианов в ходе «круглого стола», посвященного итогам расследования ситуации на Камчатке.
«Мы можем сказать, что массовая гибель донных гидробионтов произошла в результате воздействия токсинов комплекса видов рода Corenia, — цитирует «Интерфакс» Адрианова. — Также массовая гибель гидробионтов произошла в результате образования массовых заморов на морском дне в результате того, что произошло существенное обеднение воды кислородом, когда огромное количество органики осело на морское дно и потребовался кислород для окисления всей этой гниющей массы».
По его словам, среди погибших животных были обнаружены только донные беспозвоночные, в том числе морские звезды, моллюски и донные рыбы. Чтобы выяснить причины гибели животных, специалисты РАН провели лабораторные исследования и эксперименты на донных гидробионтах, в ходе которых воссоздали «красный прилив», произошедший на Камчатке. Отмечается, что результат эксперимента подтвердил мнения ученых.
Ранее ученые выдвинули версию о гибели морских животных из-за токсинов, которые выделяют микроорганизмы и планктон. Возбудивший дело Следственный комитет сообщил, что рассматривает версию о природной причине загрязнения акватории Авачинского залива в качестве приоритетной.