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В РАН назвали причины гибели животных на Камчатке

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Массовая гибель животных на Камчатке произошла из-за природных факторов, в частности, из-за выделяемых микроводорослями токсинов, а также образования массовых заморов на морском дне, заявил вице-президент РАН Андрей Адрианов в ходе «круглого стола», посвященного итогам расследования ситуации на Камчатке.

«Мы можем сказать, что массовая гибель донных гидробионтов произошла в результате воздействия токсинов комплекса видов рода Corenia, — цитирует «Интерфакс» Адрианова. — Также массовая гибель гидробионтов произошла в результате образования массовых заморов на морском дне в результате того, что произошло существенное обеднение воды кислородом, когда огромное количество органики осело на морское дно и потребовался кислород для окисления всей этой гниющей массы».

По его словам, среди погибших животных были обнаружены только донные беспозвоночные, в том числе морские звезды, моллюски и донные рыбы. Чтобы выяснить причины гибели животных, специалисты РАН провели лабораторные исследования и эксперименты на донных гидробионтах, в ходе которых воссоздали «красный прилив», произошедший на Камчатке. Отмечается, что результат эксперимента подтвердил мнения ученых.

Ранее ученые выдвинули версию о гибели морских животных из-за токсинов, которые выделяют микроорганизмы и планктон. Возбудивший дело Следственный комитет сообщил, что рассматривает версию о природной причине загрязнения акватории Авачинского залива в качестве приоритетной.

Ранее по теме: Минприроды не будет оценивать ущерб от гибели морских животных на Камчатке

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных