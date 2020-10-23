Минприроды не будет оценивать ущерб от гибели морских животных на Камчатке
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью «России 24» заявил, что ущерб от загрязнения на Камчатке посчитать невозможно. Ведомство не может никому его предъявить.
«Какой-либо ущерб сегодня посчитать, наверное, нельзя. Во-первых, понятно, что мы его никому не можем предъявить. Во-вторых, все, что там произошло — это жизнь океана, так скажем, это природное явление, и ущерба как такового — сказать, что там исчезла рыба, или там перестали ежи появляться, или вдруг там не стало каких-либо обитателей-гидробионтов — в общем, такого нет», — сказал Кобылкин. Министр добавил, что океан «все восстановит».
Ранее в федеральных СМИ появилась информация о массовой гибели морских животных в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные из-за повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов в воде. В связи с ЧП возбуждено уголовное дело. Ученые выдвинули версию о гибели морских животных из-за токсинов, которые выделяют микроорганизмы и планктон. Следственный комитет сообщил, что рассматривает версию о природной причине загрязнения акватории Авачинского залива в качестве приоритетной.