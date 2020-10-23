Минприроды не будет оценивать ущерб от гибели морских животных на Камчатке

«Какой-либо ущерб сегодня посчитать, наверное, нельзя. Во-первых, понятно, что мы его никому не можем предъявить. Во-вторых, все, что там произошло — это жизнь океана, так скажем, это природное явление, и ущерба как такового — сказать, что там исчезла рыба, или там перестали ежи появляться, или вдруг там не стало каких-либо обитателей-гидробионтов — в общем, такого нет», — сказал Кобылкин. Министр добавил, что океан «все восстановит».