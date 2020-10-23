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Минприроды не будет оценивать ущерб от гибели морских животных на Камчатке

Ведомости

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью «России 24» заявил, что ущерб от загрязнения на Камчатке посчитать невозможно. Ведомство не может никому его предъявить.

«Какой-либо ущерб сегодня посчитать, наверное, нельзя. Во-первых, понятно, что мы его никому не можем предъявить. Во-вторых, все, что там произошло — это жизнь океана, так скажем, это природное явление, и ущерба как такового — сказать, что там исчезла рыба, или там перестали ежи появляться, или вдруг там не стало каких-либо обитателей-гидробионтов — в общем, такого нет», — сказал Кобылкин. Министр добавил, что океан «все восстановит».

Ранее в федеральных СМИ появилась информация о массовой гибели морских животных в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные из-за повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов в воде. В связи с ЧП возбуждено уголовное дело. Ученые выдвинули версию о гибели морских животных из-за токсинов, которые выделяют микроорганизмы и планктон. Следственный комитет сообщил, что рассматривает версию о природной причине загрязнения акватории Авачинского залива в качестве приоритетной.

Ранее по теме: Ученые рассказали о происхождении найденных в камчатской воде токсинов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных