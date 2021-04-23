Число погибших подростков в ДТП в Новочеркасске выросло до шести
Умер подросток, пострадавший в ДТП в Новочеркасске 18 апреля, он стал шестой жертвой инцидента, все из которых являются несовершеннолетними. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.
«В семь часов из "травмы" написали, мальчик умер. Он не вышел [из комы]», — сообщили в мэрии Новочеркасска. В городском управлении ГИБДД подтвердили эту информацию.
Инцидент произошел 18 апреля. По данным местного управления Следственного комитета, рано утром подросток, находившийся за рулем, не справился с управлением. В машине было шесть человек, все – несовершеннолетние. Пятеро погибли на месте, еще один пассажир в тяжелом состоянии был госпитализирован.
По факту инцидента была начата следственная проверка, председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему обо всех обстоятельствах происшествия, так как все погибшие в инциденте — несовершеннолетние.
По данным источника «РИА Новости», автомобиль врезался в дерево в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. Накануне происшествия несовершеннолетние, предположительно, отмечали день рождения подростка, который и был за рулем.