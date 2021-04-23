Число погибших подростков в ДТП в Новочеркасске выросло до шести

Инцидент произошел 18 апреля. По данным местного управления Следственного комитета, рано утром подросток, находившийся за рулем, не справился с управлением. В машине было шесть человек, все – несовершеннолетние. Пятеро погибли на месте, еще один пассажир в тяжелом состоянии был госпитализирован.