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Число погибших подростков в ДТП в Новочеркасске выросло до шести

Ведомости

Умер подросток, пострадавший в ДТП в Новочеркасске 18 апреля, он стал шестой жертвой инцидента, все из которых являются несовершеннолетними. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

«В семь часов из "травмы" написали, мальчик умер. Он не вышел [из комы]», — сообщили в мэрии Новочеркасска. В городском управлении ГИБДД подтвердили эту информацию.

Инцидент произошел 18 апреля. По данным местного управления Следственного комитета, рано утром подросток, находившийся за рулем, не справился с управлением. В машине было шесть человек, все – несовершеннолетние. Пятеро погибли на месте, еще один пассажир в тяжелом состоянии был госпитализирован.

По факту инцидента была начата следственная проверка, председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему обо всех обстоятельствах происшествия, так как все погибшие в инциденте — несовершеннолетние.

По данным источника «РИА Новости», автомобиль врезался в дерево в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. Накануне происшествия несовершеннолетние, предположительно, отмечали день рождения подростка, который и был за рулем.

Ранее по теме: Пятеро несовершеннолетних погибли в ДТП в Новочеркасске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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