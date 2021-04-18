Пятеро несовершеннолетних погибли в ДТП в Новочеркасске

«Рано утром 18 апреля в городе Новочеркасске Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. По предварительным данным, за рулем легкового автомобиля находился подросток, который не справился с управлением. В машине было шесть человек, все – несовершеннолетние, пятеро погибли, один пассажир в тяжелом состоянии находится в больнице», — говорится в сообщении.