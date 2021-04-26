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Медведев заявил о выполнении в I квартале плана по производству двух вакцин

Ведомости

Планы производства вакцин от коронавируса «Эпиваккорона» и «Ковивак» в I квартале этого года выполнены, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по масштабированию производства и внедрению российских вакцин против COVID-19.

«По планам производства масштабы производства [вакцин] пока разные, но план по производству "Эпиваккороны" и по "Ковиваку" в целом выполнен, по компонентам "Спутника V" абсолютного результата пока здесь нет, но понятно, что там и масштаб производства другой», — цитирует ТАСС Медведева.

Кроме того, он добавил, что первый компонент вакцины «Спутник V» произведен на 89% от плана, второй — на 65% от плана. Он также напомнил, что четвертая вакцина — «Спутник лайт» проходит регистрацию в Минздраве, и заявил о необходимости активно наращивать мощности производства вакцин в связи со сложной ситуацией с пандемией в мире.

На сегодняшний день в России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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