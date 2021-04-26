Медведев заявил о выполнении в I квартале плана по производству двух вакцин
Планы производства вакцин от коронавируса «Эпиваккорона» и «Ковивак» в I квартале этого года выполнены, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по масштабированию производства и внедрению российских вакцин против COVID-19.
«По планам производства масштабы производства [вакцин] пока разные, но план по производству "Эпиваккороны" и по "Ковиваку" в целом выполнен, по компонентам "Спутника V" абсолютного результата пока здесь нет, но понятно, что там и масштаб производства другой», — цитирует ТАСС Медведева.
Кроме того, он добавил, что первый компонент вакцины «Спутник V» произведен на 89% от плана, второй — на 65% от плана. Он также напомнил, что четвертая вакцина — «Спутник лайт» проходит регистрацию в Минздраве, и заявил о необходимости активно наращивать мощности производства вакцин в связи со сложной ситуацией с пандемией в мире.
На сегодняшний день в России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.