Медведев заявил о выполнении в I квартале плана по производству двух вакцин

Кроме того, он добавил, что первый компонент вакцины «Спутник V» произведен на 89% от плана, второй — на 65% от плана. Он также напомнил, что четвертая вакцина — «Спутник лайт» проходит регистрацию в Минздраве, и заявил о необходимости активно наращивать мощности производства вакцин в связи со сложной ситуацией с пандемией в мире.