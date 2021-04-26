Суд оштрафовал Соболь на 300 000 рублей за повторное нарушение правил митинга
Симоновский суд Москвы оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом НКО-иноагентом) Любовь Соболь на 300 000 руб. за повторное нарушение правил организации митинга. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
Соболь признали виновной в правонарушении по ч. 8 ст. 20.2 КОАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения акции). «Назначили [административный] штраф 300 000 руб.», — пояснили в суде.
Соболь задержали утром 21 апреля вместе с пресс-секретарем основателя ФБК Алексея Навального Кирой Ярмыш. Соболь, ранее помещенная под домашний арест по «санитарному делу» об акциях в январе, теперь до июня ограничена совершать определенные действия, в частности выходить из дома с 20.00 до 6.00 и общаться с другими фигурантами дела. В отношении Ярмыш постановление о домашнем аресте осталось в силе.
18 апреля сторонники Навального сообщили о планах провести несанкционированные акции в его поддержку, они прошли 21 апреля при участии около 14 000 человек по всей стране. Сам Навальный отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления 20 августа прошлого года.