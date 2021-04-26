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Суд оштрафовал Соболь на 300 000 рублей за повторное нарушение правил митинга

Ведомости

Симоновский суд Москвы оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом НКО-иноагентом) Любовь Соболь на 300 000 руб. за повторное нарушение правил организации митинга. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

Соболь признали виновной в правонарушении по ч. 8 ст. 20.2 КОАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения акции). «Назначили [административный] штраф 300 000 руб.», — пояснили в суде.

Соболь задержали утром 21 апреля вместе с пресс-секретарем основателя ФБК Алексея Навального Кирой Ярмыш. Соболь, ранее помещенная под домашний арест по «санитарному делу» об акциях в январе, теперь до июня ограничена совершать определенные действия, в частности выходить из дома с 20.00 до 6.00 и общаться с другими фигурантами дела. В отношении Ярмыш постановление о домашнем аресте осталось в силе.

18 апреля сторонники Навального сообщили о планах провести несанкционированные акции в его поддержку, они прошли 21 апреля при участии около 14 000 человек по всей стране. Сам Навальный отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления 20 августа прошлого года.

Ранее по теме: В Москве задержали Любовь Соболь и Киру Ярмыш

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных