В Москве задержали Любовь Соболь и Киру Ярмыш
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; Минюст России включил организацию в реестр иноагентов) Любовь Соболь задержана сотрудниками правоохранительных органов и доставлена в ОВД по Донскому району Москвы, сообщил ее адвокат Владимир Воронин на своей странице в Twitter.
«Любовь Соболь привезли в ОВД по Донскому району (да, это то, где в феврале задержанным надевали пакет на голову) и держат в микроавтобусе. Это давно известный грязный прием: пока человек в автобусе, у него не начинает течь время задержания», — написал он.
По словам Воронина, Соболь «вытащили» из такси возле станции метро «Автозаводская». В задержании, как утверждает сама юрист, участвовали несколько человек.
Кроме того, адвокат Вероника Полякова сообщила у себя в Twitter о задержании пресс-секретаря основателя ФБК Алексея Навального Киры Ярмыш. «Киру Ярмыш только что задержали у подъезда ее дома, когда она вышла в магазин в разрешенное следователем время с 10 до 11 часов», — говорится в тексте публикации.
18 апреля сторонники Навального сообщили о планах провести в городах России несанкционированные акции в его поддержку. Сам он отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления 20 августа прошлого года.