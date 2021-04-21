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В Москве задержали Любовь Соболь и Киру Ярмыш

Ведомости

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; Минюст России включил организацию в реестр иноагентов) Любовь Соболь задержана сотрудниками правоохранительных органов и доставлена в ОВД по Донскому району Москвы, сообщил ее адвокат Владимир Воронин на своей странице в Twitter.

«Любовь Соболь привезли в ОВД по Донскому району (да, это то, где в феврале задержанным надевали пакет на голову) и держат в микроавтобусе. Это давно известный грязный прием: пока человек в автобусе, у него не начинает течь время задержания», — написал он.

По словам Воронина, Соболь «вытащили» из такси возле станции метро «Автозаводская». В задержании, как утверждает сама юрист, участвовали несколько человек.

Кроме того, адвокат Вероника Полякова сообщила у себя в Twitter о задержании пресс-секретаря основателя ФБК Алексея Навального Киры Ярмыш. «Киру Ярмыш только что задержали у подъезда ее дома, когда она вышла в магазин в разрешенное следователем время с 10 до 11 часов», — говорится в тексте публикации.

18 апреля сторонники Навального сообщили о планах провести в городах России несанкционированные акции в его поддержку. Сам он отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления 20 августа прошлого года.

Ранее по теме: Соратники Навального зовут сочувствующих на митинг

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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