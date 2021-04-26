Туроператоры назвали число планировавших посетить Турцию в июне россиян
Более 338 тыс. туристов из России планировали отправиться в Турцию в июне, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные своей аналитической службы.
«В период с 1 июня по 30 июня 2021 года отправиться в Турцию планировали более 338 тыс. туристов. Общая стоимость приобретенных на июнь туров составляет почти 274 млн евро», – говорится в сообщении «Вестника АТОР». На период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию купили более 533 тыс. туристов, рассказали в ассоциации.
Ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова попросила туроператоров не продавать путевки в Турцию и Танзанию на даты после 1 июня до решения властей, оценивающего эпидемиологическую ситуацию в этих странах. Этот вопрос очень важный, так как касается финансовых ресурсов граждан, отметила она.
Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие и танзанийские аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня. По состоянию на 23 апреля в обеих странах находилось около 10 000 организованных туристов из России, сообщал Ростуризм.