Туроператоры назвали число планировавших посетить Турцию в июне россиян

Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие и танзанийские аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня. По состоянию на 23 апреля в обеих странах находилось около 10 000 организованных туристов из России, сообщал Ростуризм.