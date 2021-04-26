Власти Москвы опубликовали график отключения горячей воды
Сервис проверки графика отключения горячей воды начал работу в Москве, сообщила пресс-служба мэра города.
«На портале mos.ru, в мобильном приложении «Моя Москва», а также на сайте moek.ru заработал информационный сервис, с помощью которого жители могут узнать график отключения горячей воды. Отключать ее в домах столицы начнут с 11 мая», – говорится в сообщении.
Чтобы узнать, в какой промежуток времени в определенном доме не будет горячей воды, нужно указать адрес в поисковой строке сервиса. Горячую воду в городе отключат максимум на 10 календарных дней. Это нужно для того, чтобы подготовить централизованную отопительную систему к новому сезону.
В период работ рекомендуется временно перекрыть горячую воду и пользоваться холодной, чтобы счетчик горячей воды не накручивал лишние кубометры, отметили в мэрии.