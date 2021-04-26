Власти Москвы опубликовали график отключения горячей воды

Чтобы узнать, в какой промежуток времени в определенном доме не будет горячей воды, нужно указать адрес в поисковой строке сервиса. Горячую воду в городе отключат максимум на 10 календарных дней. Это нужно для того, чтобы подготовить централизованную отопительную систему к новому сезону.