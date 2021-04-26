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Власти Москвы опубликовали график отключения горячей воды

Ведомости

Сервис проверки графика отключения горячей воды начал работу в Москве, сообщила пресс-служба мэра города. 

«На портале mos.ru, в мобильном приложении «Моя Москва», а также на сайте moek.ru заработал информационный сервис, с помощью которого жители могут узнать график отключения горячей воды. Отключать ее в домах столицы начнут с 11 мая», – говорится в сообщении.

Чтобы узнать, в какой промежуток времени в определенном доме не будет горячей воды, нужно указать адрес в поисковой строке сервиса. Горячую воду в городе отключат максимум на 10 календарных дней. Это нужно для того, чтобы подготовить централизованную отопительную систему к новому сезону.

В период работ рекомендуется временно перекрыть горячую воду и пользоваться холодной, чтобы счетчик горячей воды не накручивал лишние кубометры, отметили в мэрии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных