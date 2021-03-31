Хуснуллин предложил использовать средства ФНБ для модернизации сетей ЖКХ
Правительство рассматривает возможность расширения программы по модернизации коммунальной инфраструктуры, в частности, за счет использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания кабмина с президентом России Владимиром Путиным.
«Сейчас рассматривается вопрос о расширении программы на базе Фонда ЖКХ по модернизации коммунальной инфраструктуры. В том числе мы, Владимир Владимирович, просили бы рассмотреть, так как это окупаемые проекты, возможность использовать средства из Фонда национального благосостояния», — сказал вице-премьер (цитата по «РИА Новости»).
Возврат средств, по его мнению, будет обеспечена за счет оптимизации затрат на содержание коммунальных сетей, а также снижения аварийности и увеличения энергоэффективности. По словам Хуснуллина, это также окажет влияние на тарифы для населения — их цены могут снизиться.
В январе 2020 г. Минстрой опубликовал правила предоставления субсидий на реализацию мероприятий по реконструкции и модернизации объектов ЖКХ с износом более 60%.
Согласно документу, субсидия будет предоставляться как на капитальные вложения по проектам модернизации инфраструктуры, так и на компенсацию процентной ставки по кредиту, полученному на эти цели, а также компенсацию затрат концессионера или в виде льготы по налогу на имущество. Всего на эти цели Минстрой предлагал дополнительно выделить из федерального бюджета 366,2 млрд руб.