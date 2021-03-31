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Хуснуллин предложил использовать средства ФНБ для модернизации сетей ЖКХ

Ведомости

Правительство рассматривает возможность расширения программы по модернизации коммунальной инфраструктуры, в частности, за счет использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания кабмина с президентом России Владимиром Путиным. 

«Сейчас рассматривается вопрос о расширении программы на базе Фонда ЖКХ по модернизации коммунальной инфраструктуры. В том числе мы, Владимир Владимирович, просили бы рассмотреть, так как это окупаемые проекты, возможность использовать средства из Фонда национального благосостояния», — сказал вице-премьер (цитата по «РИА Новости»). 

Возврат средств, по его мнению, будет обеспечена за счет оптимизации затрат на содержание коммунальных сетей, а также снижения аварийности и увеличения энергоэффективности. По словам Хуснуллина, это также окажет влияние на тарифы для населения — их цены могут снизиться. 

В январе 2020 г. Минстрой опубликовал правила предоставления субсидий на реализацию мероприятий по реконструкции и модернизации объектов ЖКХ с износом более 60%. 

Согласно документу, субсидия будет предоставляться как на капитальные вложения по проектам модернизации инфраструктуры, так и на компенсацию процентной ставки по кредиту, полученному на эти цели, а также компенсацию затрат концессионера или в виде льготы по налогу на имущество. Всего на эти цели Минстрой предлагал дополнительно выделить из федерального бюджета 366,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных