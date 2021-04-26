Меркель назвала условие закупки вакцины «Спутник V»
Если российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет в короткие сроки сертифицирована в Европейском союзе, тогда у Германии будет смысл закупить ее, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров по вопросам вакцинации с главами федеральных земель.
«Если сертификация будет получена очень скоро, то будет еще смысл закупить дозы "Спутника". Если это случится только через несколько месяцев, то у нас уже в общем и целом будет достаточно вакцины. То есть вопрос о том, сколько мы для себя закажем, будет уже зависеть от этого», – сказала Меркель (цитата по ТАСС). Данных для допуска российской вакцины на рынок ЕС пока недостаточно. Германия самостоятельно занимается заказом вакцин ввиду отсутствия общеевропейского заказа, объяснила она.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций и представители правительства Германии начали обсуждать вопрос заключения предварительного соглашения о покупке «Спутника V». Позже президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром федеральной земли Саксония (Германия) Михаэлем Кречмером подтвердил готовность российской стороны сотрудничать с ФРГ по вопросам поставок и совместного производства вакцин от коронавируса.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Ее одобрили около 60 стран мира. По данным журнала The Lancet, эффективность вакцины составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. В России также зарегистрированы еще две вакцины: «ЭпиВакКорона» – в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г.