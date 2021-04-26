Меркель назвала условие закупки вакцины «Спутник V»

«Если сертификация будет получена очень скоро, то будет еще смысл закупить дозы "Спутника". Если это случится только через несколько месяцев, то у нас уже в общем и целом будет достаточно вакцины. То есть вопрос о том, сколько мы для себя закажем, будет уже зависеть от этого», – сказала Меркель (цитата по ТАСС). Данных для допуска российской вакцины на рынок ЕС пока недостаточно. Германия самостоятельно занимается заказом вакцин ввиду отсутствия общеевропейского заказа, объяснила она.