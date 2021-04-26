Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

Меркель назвала условие закупки вакцины «Спутник V»

Ведомости

Если российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет в короткие сроки сертифицирована в Европейском союзе, тогда у Германии будет смысл закупить ее, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров по вопросам вакцинации с главами федеральных земель.

«Если сертификация будет получена очень скоро, то будет еще смысл закупить дозы "Спутника". Если это случится только через несколько месяцев, то у нас уже в общем и целом будет достаточно вакцины. То есть вопрос о том, сколько мы для себя закажем, будет уже зависеть от этого», – сказала Меркель (цитата по ТАСС). Данных для допуска российской вакцины на рынок ЕС пока недостаточно. Германия самостоятельно занимается заказом вакцин ввиду отсутствия общеевропейского заказа, объяснила она.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций и представители правительства Германии начали обсуждать вопрос заключения предварительного соглашения о покупке «Спутника V». Позже президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром федеральной земли Саксония (Германия) Михаэлем Кречмером подтвердил готовность российской стороны сотрудничать с ФРГ по вопросам поставок и совместного производства вакцин от коронавируса.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Ее одобрили около 60 стран мира. По данным журнала The Lancet, эффективность вакцины составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. В России также зарегистрированы еще две вакцины: «ЭпиВакКорона» – в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г.

Ранее по теме: Путин подтвердил готовность России сотрудничать с ФРГ по поставкам вакцин

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных