Суд в Москве арестовал Михаила Светова за призывы к несанкционированным акциям
Савеловский суд Москвы назначил девять суток административного ареста члену незарегистрированной Либертарианской партии Михаилу Светову за организацию несанкционированной акции в столице.
«Арестован на 9 дней. Начало отбытия с 26 числа. Виновен в организации публичного мероприятия», — написал Светов в своем Twitter, пояснив, что суд счел призывом к несанкционированной акции один из его твитов 23 января, когда проходила акция в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом НКО-иноагентом) Алексея Навального.
Кроме того, Светову присудили штраф в 30 000 руб. за призывы к участию к другой акции в поддержку Навального 21 апреля.
Он пояснил, что в сегодняшнем решении суд не учел двое суток, уже проведенные им ранее в ИВС. Светов считает, что по его делу прошли сроки давности и в нем имеется ряд других процессуальных нарушений.
Светова задержали 25 апреля. Силовики пришли с обыском в квартиру к Светову по делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетней. После этого он был помещен в изолятор временного содержания.