В столице Тувы запретят продажу алкоголя с 1 по 10 мая
В столице Тувы Кызыле власти полностью запретили продажу алкоголя с 1 по 10 мая в розницу и рекомендовали общепиту снять такие напитки с продажи в этот период, сообщает администрация города.
«Запретить в период времени с 1 по 10 мая 2021 г. розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках (кроме услуг общественного питания) город Кызыла», — говорится в сообщении. В администрации рекомендовали предприятиям общепита «снять с реализации в праздничные и выходные дни алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе».
Кроме того, жителям Кызыла запретили на мероприятия с 1 по 10 мая приносить с собой алкогольные напитки. В праздничные дни полиция будет проводить рейды по выявлению торговли алкоголем в обход запретительных мер.
Ранее власти Кызыла уже запрещали продажу алкоголя в розницу 8 марта. Тогда общепиту также рекомендовали убрать из продажи такие напитки.
Это не первое ограничение на продажу алкоголя в Туве. В ноябре 2017 г. власти республики установили для продажи таких напитков промежуток времени с 11.00 до 15.00 часов, до этого их можно было купить до 19.00. Кроме того, в республике алкоголь не реализуется полностью по воскресеньям. В целом по России продажа алкоголя в рознице ограничена 23.00. В ряде регионов, в том числе в Санкт-Петербурге, купить горячительные напитки можно до 22.00.