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В столице Тувы запретят продажу алкоголя с 1 по 10 мая

Ведомости

В столице Тувы Кызыле власти полностью запретили продажу алкоголя с 1 по 10 мая в розницу и рекомендовали общепиту снять такие напитки с продажи в этот период, сообщает администрация города.

«Запретить в период времени с 1 по 10 мая 2021 г. розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках (кроме услуг общественного питания) город Кызыла», — говорится в сообщении. В администрации рекомендовали предприятиям общепита «снять с реализации в праздничные и выходные дни алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе».

Кроме того, жителям Кызыла запретили на мероприятия с 1 по 10 мая приносить с собой алкогольные напитки. В праздничные дни полиция будет проводить рейды по выявлению торговли алкоголем в обход запретительных мер.

Ранее власти Кызыла уже запрещали продажу алкоголя в розницу 8 марта. Тогда общепиту также рекомендовали убрать из продажи такие напитки.

Это не первое ограничение на продажу алкоголя в Туве. В ноябре 2017 г. власти республики установили для продажи таких напитков промежуток времени  с 11.00 до 15.00 часов, до этого их можно было купить до 19.00. Кроме того, в республике алкоголь не реализуется полностью по воскресеньям. В целом по России продажа алкоголя в рознице ограничена 23.00. В ряде регионов, в том числе в Санкт-Петербурге, купить горячительные напитки можно до 22.00.

Ранее по теме: В столице Тувы 8 марта запретят торговлю алкоголем

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных