ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за продолжительного рабочего дня

«В исследовании делается вывод о том, что работа по 55 часов или более в неделю на 35% увеличивает риск инсульта и на 17% – риск смерти от ишемической болезни сердца по сравнению с работой по 35-40 часов в неделю», – говорится в сообщении. В 2016 г. продолжительный рабочий день привел к 745 тыс. смертей от инсульта и ишемической болезни сердца, что на 29% больше, чем в 2000 г. В период с 2000 по 2016 гг. количество смертей от сердечных заболеваний в результате продолжительной работы увеличилось на 42%, от инсульта – на 19%, рассказали в организации.