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ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за продолжительного рабочего дня

Ведомости

Работа по 55 часов в неделю и более на 35% увеличивает риск инсульта и на 17% – риск смерти от ишемической болезни сердца, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам исследования, проведенного совместно с Международной организацией труда (МОТ).

«В исследовании делается вывод о том, что работа по 55 часов или более в неделю на 35% увеличивает риск инсульта и на 17% – риск смерти от ишемической болезни сердца по сравнению с работой по 35-40 часов в неделю», – говорится в сообщении. В 2016 г. продолжительный рабочий день привел к 745 тыс. смертей от инсульта и ишемической болезни сердца, что на 29% больше, чем в 2000 г. В период с 2000 по 2016 гг. количество смертей от сердечных заболеваний в результате продолжительной работы увеличилось на 42%, от инсульта – на 19%, рассказали в организации.

Большинство смертей, вызванных продолжительным рабочим днем, зафиксировано среди мужчин (72%), жителей регионов западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии, а также работников среднего и пожилого возраста. По данным ВОЗ и МОТ, количество работающих сверхурочно людей увеличивается и в настоящее время составляет 9% от общей численности населения. «Эта тенденция подвергает еще больше людей риску потери трудоспособности и преждевременной смерти», – резюмировали в организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных