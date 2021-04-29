Почти половина трудоустроенных россиян работает сверхурочно
Почти половина (49%) работающих граждан России трудится больше 40 часов в неделю, при этом 76% согласны на такую сверхурочную занятость за соответствующую оплату, заявил руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов. Исследование проводилось в преддверии 1 мая.
«Мы выяснили, что сегодня почти половина работающих россиян, 49% россиян заявили о том, что они работают больше 40 часов в неделю. При этом среди мужчин этот показатель составил 58%, среди женщин — 38%», — цитирует Мамонова «Прайм». При этом 37% работающих заявили, что трудятся примерно 40 часов в неделю. И только 20% заявили, что готовы работать не более 40 часов в неделю.
По словам Мамонова, 76% опрошенных, оценивая возможность сверхурочной работы, согласились бы работать больше 40 часов в неделю за дополнительную оплату. Среди мужчин этот показатель составил 84%, среди женщин чуть меньше, так как у них другая социальная нагрузка, отметил представитель ВЦИОМа.
23 апреля Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая будут нерабочими с сохранением за работниками заработных плат. Таким образом, с учетом выходных с 1 по 3 и с 8 по 10 мая праздники в текущем году будут длиться полторы недели. А несколько регионов продлили выходные еще на один день в связи с Радоницей, которую православные христиане отмечают 11 мая.