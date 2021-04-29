Почти половина трудоустроенных россиян работает сверхурочно

«Мы выяснили, что сегодня почти половина работающих россиян, 49% россиян заявили о том, что они работают больше 40 часов в неделю. При этом среди мужчин этот показатель составил 58%, среди женщин — 38%», — цитирует Мамонова «Прайм». При этом 37% работающих заявили, что трудятся примерно 40 часов в неделю. И только 20% заявили, что готовы работать не более 40 часов в неделю.