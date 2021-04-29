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Почти половина трудоустроенных россиян работает сверхурочно

Ведомости

Почти половина (49%) работающих граждан России трудится больше 40 часов в неделю, при этом 76% согласны на такую сверхурочную занятость за соответствующую оплату, заявил руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов. Исследование проводилось в преддверии 1 мая.

«Мы выяснили, что сегодня почти половина работающих россиян, 49% россиян заявили о том, что они работают больше 40 часов в неделю. При этом среди мужчин этот показатель составил 58%, среди женщин — 38%», — цитирует Мамонова «Прайм». При этом 37% работающих заявили, что трудятся примерно 40 часов в неделю. И только 20% заявили, что готовы работать не более 40 часов в неделю.

По словам Мамонова, 76% опрошенных, оценивая возможность сверхурочной работы, согласились бы работать больше 40 часов в неделю за дополнительную оплату. Среди мужчин этот показатель составил 84%, среди женщин чуть меньше, так как у них другая социальная нагрузка, отметил представитель ВЦИОМа.

23 апреля Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая будут нерабочими с сохранением за работниками заработных плат. Таким образом, с учетом выходных с 1 по 3 и с 8 по 10 мая праздники в текущем году будут длиться полторы недели. А несколько регионов продлили выходные еще на один день в связи с Радоницей, которую православные христиане отмечают 11 мая.

Ранее по теме: Часть регионов России продлят майские выходные еще на день

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных