Гинцбург анонсировал скорый старт испытаний «Спутника V» на детях

Ранее Гинцбург заявил о необходимости начать испытания вакцины от коронавируса на детях. По его словам, Россия начинает отставать в этом от других стран и скоро отстанет «безвозвратно», «то есть дети у нас не будут защищены, несмотря на то, что мы первыми зарегистрировали вакцину». Дети составляют около 20% населения, они также болеют коронавирусом и умирают от него, подчеркнул глава центра.