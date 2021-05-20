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Гинцбург анонсировал скорый старт испытаний «Спутника V» на детях

Ведомости

Исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» на детях могут начаться в ближайшие недели, заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 24».

«Окончательно вопрос не решен, но буквально сегодня Михаил Альбертович (Мурашко, министр здравоохранения — прим. ред.) собирал по этому вопросу совещание, и надеюсь, в ближайшие несколько дней мы получим ответ на этот вопрос для того, чтобы в ближайшие недели приступить действительно к этому исследованию», — сказал Гинцбург. 

Ранее Гинцбург заявил о необходимости начать испытания вакцины от коронавируса на детях. По его словам, Россия начинает отставать в этом от других стран и скоро отстанет «безвозвратно», «то есть дети у нас не будут защищены, несмотря на то, что мы первыми зарегистрировали вакцину». Дети составляют около 20% населения, они также болеют коронавирусом и умирают от него, подчеркнул глава центра. 

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».

Ранее по теме: Гинцбург заявил об отставании России по вакцинации детей от коронавируса
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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