Гинцбург анонсировал скорый старт испытаний «Спутника V» на детях
Исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» на детях могут начаться в ближайшие недели, заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 24».
«Окончательно вопрос не решен, но буквально сегодня Михаил Альбертович (Мурашко, министр здравоохранения — прим. ред.) собирал по этому вопросу совещание, и надеюсь, в ближайшие несколько дней мы получим ответ на этот вопрос для того, чтобы в ближайшие недели приступить действительно к этому исследованию», — сказал Гинцбург.
Ранее Гинцбург заявил о необходимости начать испытания вакцины от коронавируса на детях. По его словам, Россия начинает отставать в этом от других стран и скоро отстанет «безвозвратно», «то есть дети у нас не будут защищены, несмотря на то, что мы первыми зарегистрировали вакцину». Дети составляют около 20% населения, они также болеют коронавирусом и умирают от него, подчеркнул глава центра.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».