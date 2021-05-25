В МВД рассказали о похищении 11 служебных автомобилей

«По результатам оперативно-разыскных мероприятий, проведенных ГУСБ МВД России, следственным управлением СК России по Псковской области возбуждены три уголовных дела в отношении ряда бывших и действующих сотрудников ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения управления МВД РФ по Псковской области" и их предполагаемых сообщников из коммерческих организаций», — сказала она.