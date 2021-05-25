В МВД рассказали о похищении 11 служебных автомобилей
Следственный комитет России возбудил уголовные дела против бывших и действующих сотрудников «Центра хозяйственного и сервисного обеспечения управления МВД РФ по Псковской области» по факту похищения 11 служебных автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
«По результатам оперативно-разыскных мероприятий, проведенных ГУСБ МВД России, следственным управлением СК России по Псковской области возбуждены три уголовных дела в отношении ряда бывших и действующих сотрудников ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения управления МВД РФ по Псковской области" и их предполагаемых сообщников из коммерческих организаций», — сказала она.
«По имеющейся информации, в 2018-2019 годах подозреваемые похитили денежные средства из бюджетных ассигнований МВД России, а также обратили в свою пользу не менее 11 служебных транспортных средств», — добавила представитель ведомства.
Предварительный ущерб по уголовным делам превышает 4,5 млн рублей, добавила Волк. в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.