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В МВД рассказали о похищении 11 служебных автомобилей

Ведомости

Следственный комитет России возбудил уголовные дела против бывших и действующих сотрудников «Центра хозяйственного и сервисного обеспечения управления МВД РФ по Псковской области» по факту похищения 11 служебных автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«По результатам оперативно-разыскных мероприятий, проведенных ГУСБ МВД России, следственным управлением СК России по Псковской области возбуждены три уголовных дела в отношении ряда бывших и действующих сотрудников ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения управления МВД РФ по Псковской области" и их предполагаемых сообщников из коммерческих организаций», — сказала она.

«По имеющейся информации, в 2018-2019 годах подозреваемые похитили денежные средства из бюджетных ассигнований МВД России, а также обратили в свою пользу не менее 11 служебных транспортных средств», — добавила представитель ведомства.

Предварительный ущерб по уголовным делам превышает 4,5 млн рублей, добавила Волк. в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных