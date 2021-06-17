В ПФР рассказали, что служба в армии засчитывается в трудовой стаж

Индивидуальные пенсионные коэффициенты начисляются трудящимся россиянам за каждый год работы или другой деятельности, которая учитывается для расчета пенсии. При назначении выплаты все заработанные коэффициенты складывают и умножают на их стоимость. Стоимость коэффициента пересматривается раз в год. Пенсия состоит из фиксированной выплаты и стоимости заработанных пенсионных коэффициентов.