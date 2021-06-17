В ПФР рассказали, что служба в армии засчитывается в трудовой стаж
Период срочной службы в армии засчитывается в трудовой стаж, за каждый год службы начисляется 1,8 пенсионного коэффициента, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).
Пенсионные коэффициенты начисляются гражданину за период официального трудоустройства. Их количество зависит от размера страховых взносов и трудового стажа.
В фонде добавили, что в отдельных случаях можно при расчете пенсии учесть службу в армии до 2002 года, однако это не всегда дает наибольшие выплаты.
Индивидуальные пенсионные коэффициенты начисляются трудящимся россиянам за каждый год работы или другой деятельности, которая учитывается для расчета пенсии. При назначении выплаты все заработанные коэффициенты складывают и умножают на их стоимость. Стоимость коэффициента пересматривается раз в год. Пенсия состоит из фиксированной выплаты и стоимости заработанных пенсионных коэффициентов.