Названы профессии с самыми высокими пенсиями в России

По его словам, люди, которые занимаются экстремальными видами деятельности и приносят пользу человечеству, имеют право на повышенную пенсию и дополнительные выплаты к ней. Например, космонавты и летчики-испытатели получают государственную пенсию за выслугу лет, а также могут получать страховую пенсию по старости. «По данным Росстата, на 1 января 2016 года пенсия космонавта составляла 446 тысяч рублей. Более свежих данных Росстат по этой профессии не публикует», — отметил Биезбардис.