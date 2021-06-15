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Названы профессии с самыми высокими пенсиями в России

Ведомости

Самую большую пенсию в России фактически получают космонавты и госслужащие, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на руководителя проекта Pensopathology.ru Евгения Биезбардиса.

По его словам, люди, которые занимаются экстремальными видами деятельности и приносят пользу человечеству, имеют право на повышенную пенсию и дополнительные выплаты к ней. Например, космонавты и летчики-испытатели получают государственную пенсию за выслугу лет, а также могут получать страховую пенсию по старости. «По данным Росстата, на 1 января 2016 года пенсия космонавта составляла 446 тысяч рублей. Более свежих данных Росстат по этой профессии не публикует», — отметил Биезбардис.

Также две пенсии могут получать военные пенсионеры. Первую выплату они получают из федерального бюджета по линии силовых ведомств. Если после выхода на пенсию по выслуге лет гражданин устроится на работу не по военной линии, работодатель будет отчислять за него страховые взносы в Пенсионный фонд. В этом случае военный сможет получить страховую пенсию по старости.

Биезбардис добавил, что увеличить страховую пенсию можно с помощью премиальных коэффициентов за отсрочку выхода на пенсию. Также надбавки получают пенсионеры, которые ухаживают за несовершеннолетними детьми или на иждевении которых есть студенты, пожилые люди или инвалиды. Доплату к пенсии получают люди старше 80 лет, жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, инвалиды первой группы, сельские жители, ветераны, чернобыльцы, герои труда и бывшие узники фашизма.

«Кроме того, некоторые пенсионеры получают дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги – это герои СССР и РФ, герои труда, кавалеры орденов разной степени, лауреаты госпремий, чемпионы олимпийских игр. Такие выплаты составляют от 250% до 415% социальной пенсии», — отметил Биезбардис.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных