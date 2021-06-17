ПФР будет информировать граждан о размере будущей пенсии

В министерстве отметили, что получить информацию можно будет в личном кабинете на Госуслугах или в территориальном отделении ПФР. «Проактивно уведомления будут приходить раз в 3 года мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет. В уведомлениях будет отражено, каким будет размер пенсии по старости, исходя из уже накопленных пенсионных прав», — рассказал замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов.