ПФР будет информировать граждан о размере будущей пенсии
Пенсионный фонд будет автоматически информировать россиян о размере их страховой пенсии по старости и о пенсионных накоплениях на портале Госуслуг с 2022 года, сообщила пресс-служба Минтруда.
В министерстве отметили, что получить информацию можно будет в личном кабинете на Госуслугах или в территориальном отделении ПФР. «Проактивно уведомления будут приходить раз в 3 года мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет. В уведомлениях будет отражено, каким будет размер пенсии по старости, исходя из уже накопленных пенсионных прав», — рассказал замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов.
Также в уведомлении будет указано, сколько еще трудового стажа нужно заработать для выхода на пенсию. В личном кабинете можно будет узнать о размере пенсионных накоплений по накопительной части пенсии.
С 2022 года пенсия по инвалидности будет назначаться автоматически, добавили в Минтруде.