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ПФР будет информировать граждан о размере будущей пенсии

Ведомости

Пенсионный фонд будет автоматически информировать россиян о размере их страховой пенсии по старости и о пенсионных накоплениях на портале Госуслуг с 2022 года, сообщила пресс-служба Минтруда.

В министерстве отметили, что получить информацию можно будет в личном кабинете на Госуслугах или в территориальном отделении ПФР. «Проактивно уведомления будут приходить раз в 3 года мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет. В уведомлениях будет отражено, каким будет размер пенсии по старости, исходя из уже накопленных пенсионных прав», — рассказал замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов.

Также в уведомлении будет указано, сколько еще трудового стажа нужно заработать для выхода на пенсию. В личном кабинете можно будет узнать о размере пенсионных накоплений по накопительной части пенсии.

С 2022 года пенсия по инвалидности будет назначаться автоматически, добавили в Минтруде.

Ранее по теме: В ПФР рассказали, что служба в армии засчитывается в трудовой стаж

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных