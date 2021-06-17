Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России как крайне непростую

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 17 июня, в России в течение последних суток коронавирус выявили у 14 057 человек. Общее число случаев заражения за все время пандемии COVID-19 достигло 5 264 047. За последние 24 часа умерли 416 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Это рекордное число с 23 марта.