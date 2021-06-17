Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России как крайне непростую
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России является крайне непростой, а темпы заражения — очень высокие, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
«Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране крайне непростая. Число заболевших ковидом растет, причем темпы заражения в последнее время очень высокие», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия-24».
Новые штаммы инфекции распространяются стремительно, также онии приводят к серьезным осложнениям, отметил глава правительства, ссылаясь на данные экспертов.
«Еще рано отказываться от соблюдения рекомендаций специалистов и мер предосторожности. Все санитарно-эпидемиологические требования должны выполняться неукоснительно», — подчеркнул премьер.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 17 июня, в России в течение последних суток коронавирус выявили у 14 057 человек. Общее число случаев заражения за все время пандемии COVID-19 достигло 5 264 047. За последние 24 часа умерли 416 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Это рекордное число с 23 марта.