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Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России как крайне непростую

Ведомости

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России является крайне непростой, а темпы заражения — очень высокие, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

«Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране крайне непростая. Число заболевших ковидом растет, причем темпы заражения в последнее время очень высокие», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия-24».

Новые штаммы инфекции распространяются стремительно, также онии приводят к серьезным осложнениям, отметил глава правительства, ссылаясь на данные экспертов.

«Еще рано отказываться от соблюдения рекомендаций специалистов и мер предосторожности. Все санитарно-эпидемиологические требования должны выполняться неукоснительно», — подчеркнул премьер.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 17 июня, в России в течение последних суток коронавирус выявили у 14 057 человек. Общее число случаев заражения за все время пандемии COVID-19 достигло 5 264 047. За последние 24 часа умерли 416 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Это рекордное число с 23 марта.

Ранее по теме: Коронавирусные ограничения в Москве продлятся минимум до 27 июня

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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