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Попова призвала к дальнейшему использованию обязательной иммунизации

Ведомости

Такой инструмент борьбы с распространением коронавирусной инфекции, как обязательная иммунизация населения, должен использоваться в дальнейшем, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

«Новый инструмент (борьбы с распространением инфекции. — прим.ред.), привычный нам инструмент, который мы используем при кори, при других инфекциях — это обязательная иммунизация отдельных категорий и групп населения, как прописано в законодательстве РФ. Он сегодня начинает использоваться в ситуации, которая угрожает здоровью большого количества людей», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

«Это крайне важная мера, которая — я абсолютно уверена — позволит вкупе с прочими максимально быстро сократить рост и остановить его», — добавила она.

Полномочиями по введению обязательной иммунизации наделены главные санитарные врачи в субъектах РФ, они его используют в соответствии с эпидемиологической ситуацией, напомнила она.

«Этот инструмент, я считаю, в дальнейшем должен быть использован», — добавила Попова.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 17 июня, в России в течение последних суток коронавирус выявили у 14 057 человек. Общее число случаев заражения за все время пандемии COVID-19 достигло 5 264 047. За последние 24 часа умерли 416 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Это рекордное число с 23 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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