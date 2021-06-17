Попова призвала к дальнейшему использованию обязательной иммунизации
Такой инструмент борьбы с распространением коронавирусной инфекции, как обязательная иммунизация населения, должен использоваться в дальнейшем, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
«Новый инструмент (борьбы с распространением инфекции. — прим.ред.), привычный нам инструмент, который мы используем при кори, при других инфекциях — это обязательная иммунизация отдельных категорий и групп населения, как прописано в законодательстве РФ. Он сегодня начинает использоваться в ситуации, которая угрожает здоровью большого количества людей», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».
«Это крайне важная мера, которая — я абсолютно уверена — позволит вкупе с прочими максимально быстро сократить рост и остановить его», — добавила она.
Полномочиями по введению обязательной иммунизации наделены главные санитарные врачи в субъектах РФ, они его используют в соответствии с эпидемиологической ситуацией, напомнила она.
«Этот инструмент, я считаю, в дальнейшем должен быть использован», — добавила Попова.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 17 июня, в России в течение последних суток коронавирус выявили у 14 057 человек. Общее число случаев заражения за все время пандемии COVID-19 достигло 5 264 047. За последние 24 часа умерли 416 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Это рекордное число с 23 марта.