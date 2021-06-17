Попова призвала к дальнейшему использованию обязательной иммунизации

«Новый инструмент (борьбы с распространением инфекции. — прим.ред.), привычный нам инструмент, который мы используем при кори, при других инфекциях — это обязательная иммунизация отдельных категорий и групп населения, как прописано в законодательстве РФ. Он сегодня начинает использоваться в ситуации, которая угрожает здоровью большого количества людей», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».