Минздрав анонсировал скорое решение по вакцинации беременных «Спутником V»
Специалисты могут принять решение о возможности вакцинации «Спутником V» беременных женщин в течение ближайшей недели, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом, передает пресс-служба правительства.
«Нашими специалистами сейчас рассматривается пакет документов по получению новых научных данных по использованию вакцины «Спутник V» у беременных женщин. Думаю, что в ближайшую неделю-полторы это решение будет ими вынесено – по использованию для профилактики заболевания», – сказал Мурашко.
Министр отметил, что в настоящее время коронавирусной инфекцией заражены около 10 тыс. беременных женщин в России, среди этой категории появились и случаи тяжелого течения заболевания.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».