Российских шахматистов обязали вакцинироваться от коронавируса
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов подписал распоряжение об обязательной вакцинации от коронавируса арбитров, тренеров и организаторов общероссийских соревнований, сообщила пресс-служба организации.
«В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией арбитры, шахматные тренеры и организаторы общероссийских соревнований по шахматам обязаны в ближайшее время пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 и предоставить сертификат о вакцинации для допуска к работе», – говорится в распоряжении. Сертификаты о вакцинации должны быть предоставлены не позднее 1 сентября 2021 г. В случае противопоказаний к вакцинации необходимо предоставить подтверждающий документ, полученный в государственном медицинском учреждении.
Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, на Сахалине, в Кемеровской, Мурманской, Нижегородской, Тверской и Тульской областях, а также в Ненецком автономном округе. Данную меру власти объясняют ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».