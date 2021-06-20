Еще один регион ввел обязательную вакцинацию для ряда граждан

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева 16 июня подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса для людей, занятых в сферах торговли и услуг. Работодатели должны привить 60% сотрудников к 15 августа. Кроме того, власти Москвы разрешили рестораторам отстранять от работы непривившихся от коронавируса сотрудников без выплат.