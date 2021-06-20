Еще один регион ввел обязательную вакцинацию для ряда граждан
Власти Ненецкого автономного округа ввели обязательную вакцинацию от коронавируса не менее 60% определенных категорий граждан.
«В их числе: люди 60 лет и старше, работники медицинских, образовательных организаций, сотрудники МФЦ, организаций социального обслуживания... работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных и государственных контрольных органов, лица, работающие вахтовым методом, подлежащие призыву на военную службу, волонтеры, военнослужащие, работники сферы услуг, торговли, государственные гражданские и муниципальные служащие, студенты старше 18 лет», — сообщается на сайте регионального правительства.
В НАО также вводится бесплатное ПЦР-тестирование жителей, вернувшихся из санаторных и медицинских организаций по направлению от округа, а также ограничения в работе культурно-досуговых учреждений и детских игровых комнат.
Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева 16 июня подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса для людей, занятых в сферах торговли и услуг. Работодатели должны привить 60% сотрудников к 15 августа. Кроме того, власти Москвы разрешили рестораторам отстранять от работы непривившихся от коронавируса сотрудников без выплат.
Обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан также ввели в Подмосковье, Туле, Ленинградской, Тверской и Кемеровской областях, а также на Сахалине. В Башкирии общепиту, ночным клубам, спортзалам, салонам красоты, междугородним пассажирским автоперевозчикам и ряду других предприятий запретили оказывать услуги и продавать товары непривитым.