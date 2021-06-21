«Вектор» допустил многократное использование «Эпиваккороны» при ревакцинации
Вакцина от коронавируса «Эпиваккорона», разработанная научным центром «Вектор» Роспотребнадзора, может использоваться неограниченное количество раз для вакцинации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление «Вектора».
«Состав вакцины "Эпиваккорона" создает возможность ее использования для ревакцинации — без ограничения по их числу», — сообщили в центре. В заявлении уточняется, что данная ревакцинация «является безопасной и призвана повысить показатели иммунитета к COVID-19 до оптимальных значений и далее поддерживать их для обеспечения постоянной защиты».
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что ревакцинация является неизбежной «для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных и близких, для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его».
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».