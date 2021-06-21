Эрдоган анонсировал отмену коронавирусных ограничений в Турции с июля
В Турции с 1 июля полностью отменяется комендантский час, введенный из-за распространения коронавируса, а также ограничения на междугородние поездки, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Hürriyet.
«1 июля мы полностью снимаем комендантский час... Ограничения на междугородние поездки и ограничения на использование городского общественного транспорта подходят к концу. Государственные учреждения и организации переходят на нормальный режим работы», — цитирует издание Эрдогана. Турецкий президент подчеркнул, что это решение означает доверие к ученым и врачам, отметив необходимость продолжения вакцинации.
Кроме того, Эрдоган заявил о продлении мер поддержки бизнеса еще на месяц, в частности, касательно льгот по НДС для сферы туризма.
По официальным данным турецких властей, ежедневные показатели заболеваемости в стране уже стабилизировались по сравнению с пиковыми значениями апреля (более 42 тыс. в сутки) на отметке менее 6 тыс. новых случаев в сутки. Так, 20 июня Минздрав Турции зарегистрировал 5294 новых случаев заражения., тогда как еще 17 июня — 5904 случая.
В связи с этим Россия с 22 июня возобновляет воздушное сообщение со страной. Для фактического начала полетов понадобится время для подготовки российских авиакомпаний. В частности, «Аэрофлот» с 25 июня открывает дополнительные рейсы в Турцию, S7 планирует запустить ежедневный рейс Москва — Анталья с 10 июля, а «Уральские авиалинии» занимаются планированием расписания.