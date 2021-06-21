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Эрдоган анонсировал отмену коронавирусных ограничений в Турции с июля

Ведомости

В Турции с 1 июля полностью отменяется комендантский час, введенный из-за распространения коронавируса, а также ограничения на междугородние поездки, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Hürriyet.

«1 июля мы полностью снимаем комендантский час... Ограничения на междугородние поездки и ограничения на использование городского общественного транспорта подходят к концу. Государственные учреждения и организации переходят на нормальный режим работы», — цитирует издание Эрдогана. Турецкий президент подчеркнул, что это решение означает доверие к ученым и врачам, отметив необходимость продолжения вакцинации.

Кроме того, Эрдоган заявил о продлении мер поддержки бизнеса еще на месяц, в частности, касательно льгот по НДС для сферы туризма.

По официальным данным турецких властей, ежедневные показатели заболеваемости в стране уже стабилизировались по сравнению с пиковыми значениями апреля (более 42 тыс. в сутки) на отметке менее 6 тыс. новых случаев в сутки. Так, 20 июня Минздрав Турции зарегистрировал 5294 новых случаев заражения., тогда как еще 17 июня — 5904 случая.

В связи с этим Россия с 22 июня возобновляет воздушное сообщение со страной. Для фактического начала полетов понадобится время для подготовки российских авиакомпаний. В частности, «Аэрофлот» с 25 июня открывает дополнительные рейсы в Турцию, S7 планирует запустить ежедневный рейс Москва — Анталья с 10 июля, а «Уральские авиалинии» занимаются планированием расписания.

Ранее по теме: «Аэрофлот» с 25 июня открывает дополнительные рейсы в Турцию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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