Эрдоган анонсировал отмену коронавирусных ограничений в Турции с июля

По официальным данным турецких властей, ежедневные показатели заболеваемости в стране уже стабилизировались по сравнению с пиковыми значениями апреля (более 42 тыс. в сутки) на отметке менее 6 тыс. новых случаев в сутки. Так, 20 июня Минздрав Турции зарегистрировал 5294 новых случаев заражения., тогда как еще 17 июня — 5904 случая.