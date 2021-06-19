«Аэрофлот» с 25 июня открывает дополнительные рейсы в Турцию
«Аэрофлот» принял решение с 25 июня открыть дополнительные рейсы в Стамбул, Анталью, Бодрум и Даламан, сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.
«Аэрофлот» открыл с 25 июня дополнительные рейсы в Турцию: Стамбул — увеличение до двух рейсов в день, Анталия — один рейс в день, Бодрум — один рейс в день, Даламан — один рейс в день», — сообщил он.
В «Аэрофлоте» также добавили, что продолжат мониторить загрузку, дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от фактического спроса.
Накануне вице-премьер и глава оперштаба Татьяна Голикова сообщила, что Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня. С 28 июня Россия также возобновляет авиасообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией.
Ранее в Турцию прибыла делегация российских экспертов, которая оценит эпидемическую ситуацию в стране для возможности снятия ограничений на авиасообщение. В ее состав вошли представители Роспотребнадзора, Ростуризма и Минздрава. По официальным данным турецких властей, ежедневные показатели заболеваемости в стране уже стабилизировались по сравнению с пиковыми значениями апреля (более 42 тыс. в сутки) на отметке менее 6 тыс. новых случаев в сутки. Так, 17 июня Минздрав Турции зарегистрировал 5904 новых случая заражения.
15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией, позже запрет был продлен до 21 июня, сообщал оперштаб. Пассажирское авиасообщение с Турцией было ограничено на фоне резкого роста числа случаев коронавируса в этой стране. Количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют «Аэрофлот» и Turkish Airlines.