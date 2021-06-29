Гинцбург рассказал о возможном росте летальности от коронавируса в пять раз
Летальность при коронавирусе в определенных случаях может вырасти с 1-2% до 5-10%, сообщил ТАСС со ссылкой на директора НИЦЭМ им. Гамалеи Александра Гинцбурга.
«В определенном проценте случаев, который, по всей видимости, будет постоянно увеличиваться, этот процент тяжелых летальных случаев может исчисляться уже не 1-2%, а порядка 5-10%», — сказал он.
По словам Гинцбурга, вакцинация от коронавируса необходима для профилактики заболевания и для выработки коллективного иммунитета.
Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей.
На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» – в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».