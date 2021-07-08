В Москве прививку от коронавируса сделали 3,2 млн человек

В Роспотребнадзоре напомнили, что прививку от коронавируса можно сделать в поликлиниках Москвы, мобильных пунктах в торговых центрах и в павильонах «Здоровая Москва» в парках города. Также в Москве началась ревакцинацию от коронавируса для тех, кто сделал прививку более полугода назад. В четырех центрах открыта вакцинация от коронавируса для трудовых мигрантов.