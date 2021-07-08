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В Москве прививку от коронавируса сделали 3,2 млн человек

Ведомости

Более 3,2 млн москвичей сделали прививку от коронавируса, из них более 1,8 млн сделали прививки двумя компонентами вакцины, сообщило управление Роспотребнадзора по Москве.

«По состоянию на 08.07.2021 в Москве привито более 3,2 млн человек, из которых полный двухэтапный курс вакцинации прошли более 1,8 млн человек», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в городе достаточно доз препарата для вакцинации жителей города и обязательной вакцинации работников сфер торговли и услуг.

В Роспотребнадзоре напомнили, что прививку от коронавируса можно сделать в поликлиниках Москвы, мобильных пунктах в торговых центрах и в павильонах «Здоровая Москва» в парках города. Также в Москве началась ревакцинацию от коронавируса для тех, кто сделал прививку более полугода назад. В четырех центрах открыта вакцинация от коронавируса для трудовых мигрантов.

Ранее главный санитарный врач Москвы обязал работодателей к 15 августа привить от коронавируса 60% сотрудников сфер торговли и услуг. Согласно последним данным оперштаба, за сутки в Москве выявили 6040 новых случаев заражения COVID-19, умерли 109 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных