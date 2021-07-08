В Москве прививку от коронавируса сделали 3,2 млн человек
Более 3,2 млн москвичей сделали прививку от коронавируса, из них более 1,8 млн сделали прививки двумя компонентами вакцины, сообщило управление Роспотребнадзора по Москве.
«По состоянию на 08.07.2021 в Москве привито более 3,2 млн человек, из которых полный двухэтапный курс вакцинации прошли более 1,8 млн человек», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в городе достаточно доз препарата для вакцинации жителей города и обязательной вакцинации работников сфер торговли и услуг.
В Роспотребнадзоре напомнили, что прививку от коронавируса можно сделать в поликлиниках Москвы, мобильных пунктах в торговых центрах и в павильонах «Здоровая Москва» в парках города. Также в Москве началась ревакцинацию от коронавируса для тех, кто сделал прививку более полугода назад. В четырех центрах открыта вакцинация от коронавируса для трудовых мигрантов.
Ранее главный санитарный врач Москвы обязал работодателей к 15 августа привить от коронавируса 60% сотрудников сфер торговли и услуг. Согласно последним данным оперштаба, за сутки в Москве выявили 6040 новых случаев заражения COVID-19, умерли 109 человек.