В Новгородской области ужесточили коронавирусные ограничения для детей
Власти Новгородской области из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в регионах запретили жителям младше 14 лет посещать торгово-развлекательные центры (ТРЦ), магазины, театры и заведения общепита без сопровождения взрослых. Об этом сообщается на официальном сайте местного правительства.
«В связи с ростом заболеваемости в указ губернатора «О повышенной готовности» будут внесены новые изменения. Так, детям младше 14 лет будет запрещено без сопровождения взрослых посещать торгово-развлекательные центры, магазины, театры и заведения общественного питания», — сказано в сообщении.
При этом на работу ТРЦ в области наложен запрет. Во время праздничных мероприятий в кафе и ресторанах отныне разрешено занимать максимум половину посадочных мест. Однако требование не касается летних террас.
Туристические экскурсии в помещениях в Новгородской области смогут посетить не более 20 человек. Наполняемость туравтобусов снижена до 50% от общего количества посадочных мест. Норма не распространяется на открытые палубы на теплоходах.
Показатели прироста зараженных коронавирусом в регионе сейчас находятся на уровне февраля, отметила главный санитарный врач Новгородской области Елена Никифорова. Значения еженедельного увеличения заболеваемости превышают общий по стране — за неделю почти 900 случаев, добавила она.
По данным оперштаба, за последние 24 часа коронавирус подтвердился у 154 жителей Новгородской области. Это максимум с 29 января. Общее количество заболевших за время пандемии в регионе достигло 33 524. Из них 188 пациентов умерли.