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В Новгородской области ужесточили коронавирусные ограничения для детей

Ведомости

Власти Новгородской области из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в регионах запретили жителям младше 14 лет посещать торгово-развлекательные центры (ТРЦ), магазины, театры и заведения общепита без сопровождения взрослых. Об этом сообщается на официальном сайте местного правительства.

«В связи с ростом заболеваемости в указ губернатора «О повышенной готовности» будут внесены новые изменения. Так, детям младше 14 лет будет запрещено без сопровождения взрослых посещать торгово-развлекательные центры, магазины, театры и заведения общественного питания», — сказано в сообщении.

При этом на работу ТРЦ в области наложен запрет. Во время праздничных мероприятий в кафе и ресторанах отныне разрешено занимать максимум половину посадочных мест. Однако требование не касается летних террас.

Туристические экскурсии в помещениях в Новгородской области смогут посетить не более 20 человек. Наполняемость туравтобусов снижена до 50% от общего количества посадочных мест. Норма не распространяется на открытые палубы на теплоходах.

Показатели прироста зараженных коронавирусом в регионе сейчас находятся на уровне февраля, отметила главный санитарный врач Новгородской области Елена Никифорова. Значения еженедельного увеличения заболеваемости превышают общий по стране — за неделю почти 900 случаев, добавила она.

По данным оперштаба, за последние 24 часа коронавирус подтвердился у 154 жителей Новгородской области. Это максимум с 29 января. Общее количество заболевших за время пандемии в регионе достигло 33 524. Из них 188 пациентов умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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