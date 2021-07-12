Силы безопасности Афганистана сообщили о ликвидации главы разведки «Талибана»
Силы безопасности Афганистана ликвидировали главу разведки террористического движения «Талибан» (запрещено в России), сообщило МВД республики в своем Twitter.
«В ходе особой операции сил специальной полиции Афганистана в провинции Логар прошлой ночью был ликвидирован глава разведки "Талибана" Кари Шагаси... еще два боевика задержаны», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что боевики атаковали второй по величине город Афганистана Кандагар и завязали в нем бои. В то же время официальная делегация «Талибана», посещавшая Москву, заявила, что не будет атаковать провинциальные центры. На 9 июля «Талибан» взял под контроль 174 афганских уезда из 400.
Ситуация в Афганистане ухудшилась после вывода из страны американских войск. По решению президента США Джо Байдена этот процесс должен завершиться к 11 сентября 2021 г. Сообщалось, что войска выведены уже на 90%. Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана».