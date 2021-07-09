СМИ сообщили об атаке талибов на второй по величине города Афганистана

Накануне в Москву на переговоры прибыла делегация катарского офиса «Талибана». Ее возглавил шейх Шахабуддин Делавар. Представительство талибов в Катаре несколько лет было площадкой для проведения переговоров между группировкой, США и властями Афганистана. Сегодня официальный представитель политического офиса талибов в Катаре Мухаммед Наим заявил «РИА Новости», что движение готово вести переговоры с другими странами и обсуждать вопросы, вызывающие у них беспокойство. Кроме того, он подчеркнул, что целью талибов не является господство над всем Афганистаном, «Талибан» не собирается посягать на суверенитет соседних стран и хочет построить «свободную исламскую государственную систему».