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СМИ сообщили об атаке талибов на второй по величине города Афганистана

Ведомости

Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» атаковали второй по величине город Афганистана Кандагар и завязали в нем бои. Об этом сообщает афганский телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала сообщили, что талибы атаковали 7-й район города Кандагар и захватили два аванпоста правительственных войск. Источники «РИА Новости» также сообщают о боях в городе в районе центральной тюрьмы и в районе рынка. Несколько мирных жителей были убиты и получили ранения, однако их точное число неизвестно.

В то же время официальная делегация «Талибана», прибывшая в Москву вчера, сегодня заявила, что не будет атаковать провинциальные центры. Официальные лица Афганистана не комментируют сегодняшнюю ситуацию в Кандагаре, накануне губернатор одноименной провинции заявлял, что ситуация находится под контролем.

Кроме того, BBC Pashto сообщает, что талибы сегодня захватили погранпереход Ислам-Кала на границе с Ираном. Неназванный чиновник в Герате подтвердил Associated Press, что пограничный пункт был потерян. Два высокопоставленных сотрудника службы безопасности сообщили агентству Reuters, что афганские силы безопасности и таможни вошли на территорию Ирана.

На сегодняшний день отряды «Талибана» взяли под контроль 174 афганских уезда из 400.

Накануне в Москву на переговоры прибыла делегация катарского офиса «Талибана». Ее возглавил шейх Шахабуддин Делавар. Представительство талибов в Катаре несколько лет было площадкой для проведения переговоров между группировкой, США и властями Афганистана. Сегодня официальный представитель политического офиса талибов в Катаре Мухаммед Наим заявил «РИА Новости», что движение готово вести переговоры с другими странами и обсуждать вопросы, вызывающие у них беспокойство. Кроме того, он подчеркнул, что целью талибов не является господство над всем Афганистаном, «Талибан» не собирается посягать на суверенитет соседних стран и хочет построить «свободную исламскую государственную систему».

Ситуация в Афганистане ухудшается на фоне вывода из страны американских войск. По решению президента США Джо Байдена этот процесс должен завершиться к 11 сентября 2021 г. Сообщалось, что войска выведены уже на 90%. Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана».

Соседний Таджикистан из-за ситуации в Афганистане, характеризующейся, в частности, отступлением частей афганских военных на таджикскую территорию, объявил мобилизацию 20 000 резервистов и запросил помощи Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), ключевым участником которой является Россия. Москва заверила Душанбе в помощи, пообещав использовать в случае необходимости возможности находящейся в стране 201-й военной базы.

Ранее по теме: Песков объяснил переговоры с «Талибаном» в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных