Песков объяснил переговоры с «Талибаном» в Москве
Президент России Владимир Путин в курсе переговоров с делегацией движения «Талибан» (признано террористическим в России) в Москве, эти переговоры необходимы на фоне развития ситуации на таджикско-афганской границе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Безусловно, Владимир Путин в курсе. Контакты необходимы. На фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане, как развивается ситуация на границе Афганистана и Таджикистана, эти переговоры необходимы», — сказал Песков. В то же время он отказался отвечать на вопрос, признает ли Россия правительство «Талибана», если он возьмет под контроль весь Афганистан.
«Здесь вряд ли уместны какие-то эвентуальные рассуждения. Поэтому не считаю возможным как-то отвечать на этот вопрос», — сказал Песков.
Накануне в Москву на переговоры прибыла делегация катарского офиса «Талибана». Ее возглавил шейх Шахабуддин Делавар. Представительство талибов в Катаре несколько лет было площадкой для проведения переговоров между группировкой, США и властями Афганистана. Сегодня официальный представитель политического офиса талибов в Катаре Мухаммед Наим заявил «РИА Новости», что движение готово вести переговоры с другими странами и обсуждать вопросы, вызывающие у них беспокойство. Кроме того, он подчеркнул, что целью талибов не является господство над всем Афганистаном, «Талибан» не собирается посягать на суверенитет соседних стран и хочет построить «свободную исламскую государственную систему».
Ситуация в Афганистане ухудшается на фоне вывода из страны американских войск. По решению президента США Джо Байдена, этот процесс должен завершиться к 11 сентября 2021 г. Сообщалось, что войска выведены уже на 90%. Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана», при этом правительство Афганистана уже утратило контроль над шестой частью регионов страны, а также над почти двумя третями протяженности государственной границы.
Соседний Таджикистан из-за ситуации в Афганистане, характеризующейся, в частности, отступлением частей афганских военных на таджикскую территорию, объявил мобилизацию 20 000 резервистов и запросил помощи Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), ключевым участником которой является Россия. Москва заверила Душанбе в помощи, пообещав использовать в случае необходимости возможности находящейся в стране 201-й военной базы.